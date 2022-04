Analist: Apple brengt volgend jaar mogelijk iPhone SE met 5,7"-scherm uit

Apple brengt volgens DSCC-analist Ross Young mogelijk volgend jaar al een iPhone SE met een groter 5,7"-scherm uit. Voor die tijd zou de fabrikant nog met een 'iPhone SE+ 5G' komen, die wederom een 4,7"-lcd krijgt.

Ross Young van analistenbureau Display Supply Chain Consultants meldt op Twitter dat Apples vierde generatie iPhone SE mogelijk volgend jaar al uitkomt; eerder werd verwacht dat die telefoon in 2024 zou verschijnen. Daarbij meldt de analist dat er eerder werd gezegd dat dat SE-model een 5,7"- of 6,1"-scherm zou krijgen. "Het ziet er nu naar uit dat het 5,7" wordt", voegt Young daar nu aan toe.

Young meldt verder dat Apple dit jaar ook met een nieuwe iPhone SE komt. Dat model krijgt volgens de analist de naam 'SE+ 5G'. Deze telefoon zou daarnaast een 4,7"-lcd krijgen, net zoals de huidige iPhone SE die in 2020 werd geïntroduceerd. Dat laatste werd al verwacht in eerdere geruchten. De iPhone SE+ 5G moet daarnaast een nieuwere soc krijgen die ook 5G-ondersteuning zal bieden, zoals de naam doet vermoeden.

Young noemt in zijn tweets geen exacte releasedatum voor de iPhone SE+ 5G, maar eerdere geruchten stelden dat de telefoon in de eerste helft van 2022 moet verschijnen. Bloomberg-journalist Mark Gurman sprak onlangs over een Apple-event in maart of april, waar de iPhone SE mogelijk wordt aangekondigd.

De iPhone SE (2020)