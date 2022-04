Bloomberg: Apple M2 wordt marginaal sneller dan M1

De M2-processor van Apple gaat geen drastische prestatieverbeteringen krijgen tegenover de M1, beweert Mark Gurman van Bloomberg. De chip krijgt naar verwachting dezelfde hoeveelheid cpu-cores, maar bevat mogelijk wel meer gpu-cores.

De M2 wordt 'marginaal' sneller dan de M1 van eind 2020, schrijft Gurman in een nieuwsbrief waar 9to5Mac uit citeert. Hij heeft dat vernomen van zijn bronnen die bekend zijn met Apples plannen. Gurman verwacht dat de processor nog steeds vier krachtige en vier zuinige cpu-cores krijgt, maar met een krachtiger gpu. De M2 zou dan in plaats van zeven of acht gpu-cores, negen of tien gpu-rekenkernen krijgen.

De M2 zou de processor van een flink gewijzigde MacBook Air worden, die dit jaar moet verschijnen. MacRumors beweerde eind november vorig jaar dat de MacBook Air enkele eigenschappen van de MacBook Pro krijgt. Zo zou de Air dunner en lichter worden dan het huidige model en keert de wigvorm niet terug. Ook krijgt de Air volgens MacRumors net zo'n toetsenbord als de Pro, maar beschikt de laptop niet over HDMI of een geheugenkaartlezer.

De bewering over de M2 van Gurman is onderdeel van een lijst voorspellingen voor Apple-aankondigingen van 2022. Zo herhaalt hij een eerder gerucht dat er iPhone 14-modellen met een cameragat gaan verschijnen. Ook voorspelt hij de komst van nieuwe Mac Pro-modellen met M1 Pro- en M1 Max-chips, waaronder een kleine Mac Pro met een chip die tot aan veertig cpu-cores en 128 gpu-cores krijgt. Apple zou tijdens WWDC 2022 bekend willen maken dat het zijn overgang van Intel-chips naar zijn eigen chips afrondt. Apple kondigde de start van die overgang tijdens zijn ontwikkelaarsconferentie van 2020 aan en zei toen dat het twee jaar ging duren voor nieuwe series van alle computers van het bedrijf met eigen socs geleverd worden.

Gurman beweert verder dat Apple aan een externe monitor werkt die de helft van de prijs van de Pro Display XDR moet kosten. De standaardversie van die 32"-monitor kost momenteel 5500 euro. Gurman kon niet melden of de goedkopere versie nog dit jaar verschijnt.