Gerucht: iPhone 14 Pro krijgt ovaal gat in scherm voor Face ID

De iPhone 14 Pro krijgt een ovaal cameragat in het scherm, waar ook de Face ID-hardware onder komt te zitten. Dat beweert een bekende Apple-leaker. De functionaliteit van de sensoren blijven volgens de leaker onveranderd.

Dit is de eerste keer dat een leaker beweert dat het cameragat aan de bovenkant van het telefoonscherm ovaal, of 'pilvormig' wordt, in plaats van het bekende cirkelvormige punch-hole-ontwerp van andere telefoons. De sensoren voor de Face ID-functie zouden achter het scherm gaan verdwijnen. Hoe het zit met Touch ID wordt niet genoemd. Het zou niet voor het eerst zijn dat een smartphone een pilvormig cameragat zou krijgen. De Samsung Galaxy S10+ had er bijvoorbeeld ook een.

Dat de notch gaat verdwijnen op de iPhone 14 Pro werd al wel eerder gemeld in eerdere geruchten van, onder meer, Jon Prosser. Hij stelde verder dat het toestel ronde volumeknoppen krijgt. Ook wordt een dikkere behuizing verwacht, waardoor het camera-eiland aan de achterkant van het toestel niet langer uitsteekt. Leaker Ming-Chi Kuo stelde daarvoor dat er in 2022 iPhone-modellen komen met Touch ID achter het scherm, maar meldde later dat Apple die modellen heeft uitgesteld naar 2023.