Apple heeft versie 16 van iOS uitgebracht. Vanaf versie 13 is iOS alleen nog geschikt voor de iPhone en hebben de iPads een eigen OS gekregen, met voornaamste verschil de extra mogelijkheden om het grotere scherm te benutten. In iOS 16, die geschikt is voor de iPhone 8 en later, treffen we onder meer een nieuwe vergrendel scherm aan met widgets. Verder kunnen berichten tot vijftien minuten na verzenden nog werden bewerkt, kunnen tabbladen in Safari met anderen worden gedeeld en kunnen routes worden gepland met meerdere stops. Uitgebreide informatie over iOS 16 kan op deze pagina worden gevonden, dit zijn de hoogtepunten:

Toegangs­scherm Je kunt het vernieuwde toegangsscherm personaliseren door je favoriete foto's te laten zien, het lettertype aan te passen, widgets weer te geven, en meer

Je kunt meerdere toegangsschermen aanmaken waartussen je gemakkelijk kunt overschakelen

De galerie voor toegangsschermen bevat gepersonaliseerde suggesties en door Apple samengestelde verzamelingen voor je toegangsscherm

Lettertype- en kleuropties waarmee je de vormgeving van de datum en tijd op je toegangsscherm kunt aanpassen

Met widgets op het toegangsscherm kun je in één oogopslag informatie, zoals het weer, het batterijniveau en komende agenda-activiteiten, zien

Met een nieuw effect plaats je het onderwerp van de foto vóór de tijdsaanduiding (iPhone XS en nieuwer)

Met fotostijlen wijzig je het kleurenfilter, de tint en het lettertype van foto's op het toegangsscherm zodat ze op elkaar zijn afgestemd

Meldingen verschijnen onderaan het toegangsscherm en kunnen worden bekeken als uitgebreide lijst, als stapel of als teller voor het aantal Focus Door een toegangsscherm aan een focus te koppelen, kun je een focus activeren door over te schakelen naar het corresponderende toegangsscherm

Focusfilters verbergen materiaal dat je aandacht afleidt in apps zoals Agenda, Mail, Berichten, Safari en apps van andere ontwikkelaars

Met configuratie op maat kun je sneller en gemakkelijker aan de slag met Focus dankzij gepersonaliseerde toegangsschermen en beginschermsuggesties voor apps en widgets die relevant zijn voor de focus die je configureert Berichten Je kunt een bericht tot 15 minuten na verzending nog wijzigen en ontvangers zien een overzicht van de wijzigingen

Met 'Maak verzenden ongedaan' kun je een bericht tot 2 minuten na verzending nog intrekken

Met 'Markeer als ongelezen' kun je een gesprek gemakkelijk voortzetten op een later tijdstip

Met SharePlay via Berichten kun je samen met vrienden naar films kijken, naar muziek luisteren en games spelen terwijl je berichten verstuurt

Je kunt anderen eenvoudig uitnodigen om samen te werken aan een bestand via Berichten en in de berichtenreeks zien wanneer iemand een bewerking aanbrengt in een gedeeld project Mail De resultaten van de verbeterde zoekfunctie zijn nauwkeuriger en vollediger en je krijgt suggesties zodra je begint met typen

Met 'Maak verzenden ongedaan' kun je het afleveren van een bericht annuleren binnen 10 seconden nadat je op 'Verstuur' hebt getikt

Met 'Verstuur volgens schema' kun je een e‑mail versturen op een specifieke dag en tijd

Met 'Herinnering' kun je een datum en tijd opgeven waarop je aan een e‑mail wilt worden herinnerd Safari en passkeys Met gedeelde tabbladgroepen kun je een set tabbladen met anderen delen waarbij de tabbladgroep tijdens het samenwerken onmiddellijk wordt bijgewerkt

Op de startpagina's van tabbladgroepen kun je andere achtergrondafbeeldingen en favorieten toevoegen voor elke tabbladgroep

Met vastgemaakte tabbladen in tabbladgroepen kun je veelbezochte websites vastmaken voor elke tabbladgroep

In Safari kun je nu ook webpagina's in het Nederlands, Turks, Thai, Vietnamees, Pools en Indonesisch laten vertalen

Passkeys zijn makkelijker en veiliger om mee in te loggen, en nemen de plaats in van wacht­woorden

Passkeys worden gesynchroniseerd via iCloud-sleutelhanger waardoor ze beschikbaar zijn op al je Apple apparaten via end-to-end-encryptie Visueel opzoeken Met 'Til onderwerp uit achtergrond' isoleer je het onderwerp van een afbeelding zodat je het kunt kopiëren en in apps zoals Mail of Berichten kunt plakken (iPhone XS, iPhone XS Max, iPhone XR en nieuwer) Siri Zodra je een app hebt gedownload, kun je daar nu meteen opdrachten in uitvoeren met Siri, zonder extra configuratie­stappen (iPhone XS, iPhone XS Max, iPhone XR en nieuwer)

Met een nieuwe instelling kun je berichten versturen zonder dat Siri je om bevestiging vraagt Kaarten Met 'Routes met meerdere stops' kun je in Kaarten tot vijftien stops toevoegen aan je route

Met 'Openbaarvervoerkaarten' in Kaarten kun je zien wanneer je saldo laag is en het saldo aanvullen wanneer je ov-kaarten aan Wallet toevoegt zonder Kaarten te verlaten

Met ov-prijzen kun je zien hoeveel je rit gaat kosten in de San Francisco Bay Area, Londen, New York en San Diego Apple Pay en Wallet Met 'Apple Pay-bestellingen bijhouden' kun je gedetailleerde bestelinformatie in Wallet ontvangen voor Apple Pay-aankopen bij deelnemende verkopers Woning De geheel vernieuwde Woning-app maakt het gemakkelijker om door al je slimme woningaccessoires te navigeren en deze te rangschikken, te bekijken en te bedienen

Op het tabblad 'Woning' kun je nu in één oogopslag alle informatie over je hele woning zien, zoals je accessoires, kamers en scènes

Categorieën voor verlichting, klimaatregeling, beveiliging, luidsprekers, tv’s en water zorgen dat alle relevante accessoires snel toegankelijk zijn. Ze zijn per kamer geordend en je kunt uitgebreide status­informatie bekijken.

In de nieuwe cameraweergave kun je maximaal vier camera’s weergeven midden op het tabblad 'Woning' en door te scrollen kun je er meer zien

De symbolen op de vernieuwde accessoiretegels zijn duidelijker herkenbaar en hebben kleuren die overeenkomen met de betreffende categorie. Daarnaast is de werking ervan vernieuwd voor nauwkeurigere bediening van accessoires. Gezondheid Met de functie 'Medicijnen' kun je je medicijnen, vitaminen en supplementen bijhouden en beheren door een lijst, aangepaste schema's en herinneringen aan te maken en vastgelegde gegevens over een bepaalde periode te bekijken

Meldingen over cyclusafwijkingen waarschuwen je als je vastgelegde menstruatiecycli een patroon vertonen van uitblijvende menstruaties, onregelmatige menstruaties, langdurige menstruaties of aanhoudende spotting

Met uitnodigingen voor 'Gezondheid delen' kunnen je dierbaren hun gezond­heids­gegevens eenvoudig en veilig met je delen

Herinneringen voor 'Gezondheid delen' geven je inzicht in en controle over de gezond­heids­gegevens die je met je dierbaren deelt Delen met gezin Het is nu eenvoudiger om een account voor een kind aan te maken met de juiste instellingen voor ouderlijk toezicht, inclusief leeftijds­gebonden media­beperkingen

Met 'Begin direct' configureer je eenvoudig een nieuw iOS- of iPadOS-apparaat voor een kind, met je geselecteerde instellingen voor ouderlijk toezicht al ingeschakeld

Met Schermtijd-verzoeken in Berichten kun je snel verzoeken van je kind goedkeuren of afwijzen

'Checklist voor gezin' bevat tips en suggesties, zoals het bijwerken van de instellingen voor ouderlijk toezicht van een kind, het inschakelen van locatie delen of een herinnering dat je je abonnement op iCloud+ met iedereen moet delen Veiligheidscontrole 'Veiligheidscontrole' is een nieuw gedeelte in Instellingen waarmee mensen met een onveilige thuissituatie snel de toegangs­rechten kunnen intrekken die ze anderen hebben gegeven

Met 'Noodherstel' kun je snel de toegangs­rechten van alle personen en apps intrekken, waarbij ook het delen van je locatie via 'Zoek mijn' wordt uitgeschakeld en de privacybevoegdheden van apps opnieuw worden ingesteld

Door delen en toegang te beheren kun je controleren en aanpassen welke apps en personen toegang hebben tot je gegevens Toegankelijkheid Met deurdetectie in Vergrootglas kun je een deur detecteren, de bijbehorende borden en symbolen lezen en instructies krijgen voor het openen van de deur (iPhone 12 Pro en iPhone 13 Pro)

Met 'Synchrone Apple Watch-weergave' kun je de Apple Watch volledig via de iPhone bedienen en schakelbediening, stembediening of andere hulpfuncties op de iPhone gebruiken om meer uit je Apple Watch te halen

'Partnercontroller' combineert de invoer van meerdere gamecontrollers tot één controller, zodat vrienden of zorgverleners gebruikers met cognitieve beperkingen een handje kunnen helpen tijdens het gamen

VoiceOver is nu beschikbaar in meer dan 20 nieuwe talen en taalversies, waaronder Bengaals (India), Bulgaars, Catalaans, Oekraïens en Vietnamees Deze versie biedt ook andere functies en verbeteringen: Met de Conditie-app kun je je bewegingsdoelen bijhouden en halen, ook als je geen Apple Watch hebt. De bewegingssensoren van je iPhone geven je een schatting van het aantal calorieën voor het behalen van je dagelijkse bewegings­doel

Ondersteuning voor AirPods Pro (2e generatie)

'Gepersonaliseerde ruimtelijke audio' gebruikt de TrueDepth-camera van de iPhone om een persoonlijk profiel voor ruimtelijke audio aan te maken voor een nauwkeurige en meeslepende luisterervaring op AirPods (3e generatie), AirPods Pro (1e en 2e generatie) en AirPods Max

Met Handoff in FaceTime kun je FaceTime-gesprekken naadloos overzetten van je iPhone naar je iPad of Mac, en omgekeerd

Er zijn meer houdingen voor stickers, haarstijlen, hoofddeksels, neuzen en lipkleuren toegevoegd voor je memoji's

In 'Snelle notitie' is ondersteuning toegevoegd voor het maken van notities vanuit elke app op je iPhone en het toevoegen van links voor het aanmaken van achtergrondinformatie en het zoeken naar materiaal

Vertaal de tekst die je om je heen ziet met de camera in de Vertaal‑app

Dubbele foto's in Foto's worden automatisch opgespoord, zodat je snel je bibliotheek kunt opschonen

Met een vervaagde voorgrond in portretfoto's kun je objecten in Camera op de voorgrond vervagen, voor een realistischer scherptediepte-effect (iPhone 13, iPhone 13 Pro en iPhone 13 Pro Max)

Met vastgemaakte lijsten in Herinneringen kun je snel je favoriete lijsten openen

Je kunt instellen dat Spotlight direct onder in het beginscherm toegankelijk is, waardoor je snel apps kunt openen, contacten kunt vinden of naar informatie op het web kunt zoeken

Met 'Stuur automatisch berichten' in CarPlay sla je de bevestigingsstap over wanneer je berichten verstuurt

Met 'Snelle beveiligings­maatregelen' zijn belangrijke veiligheids­updates nog sneller beschikbaar op je apparaten, omdat ze automatisch tussen standaard software-updates kunnen worden geïnstalleerd