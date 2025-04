Hamrick Software heeft versie 9.7.92 van VueScan uitgebracht. Het programma kan worden gebruikt als vervanger van de bij scanners meegeleverde twain-drivers en biedt vaak meer instelmogelijkheden. In veel gevallen kan het programma ook scanners aansturen als de fabrikant zelf geen driver voor het desbetreffende besturingssysteem heeft uitgebracht. Naast scannen kan het ook enkele bewerkingen uitvoeren, zoals crop, sharpen, grain reduction en het aanpassen van de kleurbalans. VueScan is beschikbaar voor Windows, macOS en Linux, en biedt ondersteuning voor ruim 6800 scanners van 42 fabrikanten onder Windows, Linux en macOS. Het programma is te gebruiken in 28 talen, waaronder het Nederlands. De changelog voor deze uitgave ziet er als volgt uit:

Changes in VueScan version 9.7.92 Added ‘Prefs | Type of page thumbnails’ Works on Standard and Professional Editions Can choose ‘Off’, ‘Auto’, ‘PDF file’, ‘TIFF file’, ‘JPEG file’ and ‘Cropped area’ Displays thumbnails of multi-page PDF, TIFF and JPEG files Displays a thumbnail for each frame in ‘Cropped area’ if multiple frames When ‘Auto’ is chosen, shows the thumbnails for the most recent file or scan Clicking a ‘Cropped area’ thumbnail also sets ‘Input | Frame number’ A right-click on a thumbnail lets you choose options After clicking a thumbnail, pressing Space brings up a QuickView of the thumbnail