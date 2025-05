Hamrick Software heeft versie 9.8.36 van VueScan uitgebracht. Het programma kan worden gebruikt als vervanger van de bij scanners meegeleverde twain-drivers en biedt vaak meer instelmogelijkheden. In veel gevallen kan het programma ook scanners aansturen als de fabrikant zelf geen driver voor het desbetreffende besturingssysteem heeft uitgebracht. Naast scannen kan het ook enkele bewerkingen uitvoeren, zoals crop, sharpen, grainreduction en het aanpassen van de kleurbalans. VueScan is beschikbaar voor Windows, macOS en Linux, en biedt ondersteuning voor ruim 7700 scanners van 42 fabrikanten. Het programma is te gebruiken in 28 talen, waaronder het Nederlands. In deze uitgave zijn de volgende veranderingen en verbeteringen aangebracht:

What’s new in version 9.8.36: Added support for more OCR languages

Added support for Epson Perfection V19II on Windows and macOS

Added support for Epson Perfection V39II on Windows and macOS

Added support for Brother ADS-1800W

Improved selection of default language on Windows

Improved ‘Output | OCR text RTF format’ (automatic line wrapping)

Improved visibility of crop boxes and grid lines when adjusting skew

Improved image when ‘Input | Media’ set to ‘Color text’

Improved image when ‘Filter | Flatten’ enabled

Moved ‘Input | Hole punch removal’ to ‘Filter | Hole punch removal’

Fixed problem with Nikon LS-1000

Fixed problem with Fujitsu fi-6770

Fixed problem with Fujitsu fi-6770A

Fixed some problems with cropping and skew

Fixed some problems with thumbnails

Fixed problem with some unnecessary error messages on Linux