PhotoDemon is een opensource programma waarmee afbeeldingen kunnen worden bewerkt. De download is zo'n 14MB groot en het hoeft niet geïnstalleerd te worden om het te kunnen gebruiken. PhotoDemon is in meerdere talen te gebruiken en hoewel Nederlands er niet bij zit, is er wel een Vlaamse vertaling beschikbaar. Na zo'n twee jaar in ontwikkeling te zijn geweest is versie 9.0 uitgekomen. Deze bevat een opgefriste gebruikersinterface, verbeterde selectiemogelijkheden, er is ondersteuning voor diverse nieuwe afbeeldingsformaten toegevoegd en diverse nieuwe effecten, waaronder content-aware fill. Uitgebreide informatie over deze uitgave kan op deze pagina worden gevonden. Dit is de aankondiging voor versie 9.0:

After two years of work, PhotoDemon 9.0 is available to download. Highlights of this release include an improved user interface, new best-in-class selection tools (including support for multiple selections), support for many new image formats (AVIF, Paintshop Pro (PSP), GIMP (XCF), SVG, and more), content-aware fill, new filters and effects, and so much more.

Like all PhotoDemon releases, PhotoDemon 9.0 runs on any Windows PC sold in the past 20 years. All modern versions of Windows (XP through the latest Windows 11 insider builds) are fully supported.