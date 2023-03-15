Synology brengt DS423+-nas met quadcore-cpu en M.2-sleuven voor ssd-opslag uit

Synology brengt de DS423-nas uit. Dat apparaat heeft ondersteuning voor vier SATA-drives voor maximaal 72TB aan opslag en heeft een quadcore-cpu van Intel aan boord. Daarnaast biedt het apparaat de mogelijkheid om twee M.2-NVMe-ssd's aan te sluiten en te gebruiken als opslagpool.

De DS423+ heeft vier bays voor 2,5"- of 3,5"-SATA-drives en twee bays voor M.2-NVMe-ssd's. In tegenstelling tot het voorgaande model, de DS420+, biedt de DS423+ de mogelijkheid om twee M.2-NVMe-ssd's aan te sluiten en te gebruiken als opslagpool. Bij de DS420+ was het ook mogelijk om M.2-NVMe-ssd's aan te sluiten, maar die waren dan alleen te gebruiken als cachinglaag.

De maximale opslagcapaciteit bedraagt 72TB, afhankelijk van de opstelling van de drives. Het apparaat draait op een Celeron J4125-processor van Intel. Die heeft vier cores, een basiskloksnelheid van 2GHz en een maximale kloksnelheid van 2,7GHz. De voorganger van de nas beschikte nog over een dualcore-cpu. De DS423+ is verder voorzien DDR4-non-ECC-SO-DIMM-geheugen van 2GB, wat uitbreidbaar is tot 6GB.

Het apparaat heeft twee gigabitethernetpoorten en twee USB 3.2 Gen 1-poorten waarvan één aan de voorkant. Volgens Synology ligt het stroomverbruik tijdens gebruik rond de 28W. In de slaapstand zou dit ongeveer 8W zijn. De nas meet 166x199x233mm, weegt 2,18kg en heeft een ventilator die maximaal 19,8 dB(A) aan geluid produceert.

De nas is vanaf woensdag te koop in Duitsland voor 546,20 euro. Tweakers heeft Synology gevraagd of de nas ook in België of Nederland beschikbaar zal zijn, maar kreeg voor publicatie geen reactie.