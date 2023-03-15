Synology brengt DS423+-nas met quadcore-cpu en M.2-sleuven voor ssd-opslag uit

Synology brengt de DS423-nas uit. Dat apparaat heeft ondersteuning voor vier SATA-drives voor maximaal 72TB aan opslag en heeft een quadcore-cpu van Intel aan boord. Daarnaast biedt het apparaat de mogelijkheid om twee M.2-NVMe-ssd's aan te sluiten en te gebruiken als opslagpool.

De DS423+ heeft vier bays voor 2,5"- of 3,5"-SATA-drives en twee bays voor M.2-NVMe-ssd's. In tegenstelling tot het voorgaande model, de DS420+, biedt de DS423+ de mogelijkheid om twee M.2-NVMe-ssd's aan te sluiten en te gebruiken als opslagpool. Bij de DS420+ was het ook mogelijk om M.2-NVMe-ssd's aan te sluiten, maar die waren dan alleen te gebruiken als cachinglaag.

De maximale opslagcapaciteit bedraagt 72TB, afhankelijk van de opstelling van de drives. Het apparaat draait op een Celeron J4125-processor van Intel. Die heeft vier cores, een basiskloksnelheid van 2GHz en een maximale kloksnelheid van 2,7GHz. De voorganger van de nas beschikte nog over een dualcore-cpu. De DS423+ is verder voorzien DDR4-non-ECC-SO-DIMM-geheugen van 2GB, wat uitbreidbaar is tot 6GB.

Het apparaat heeft twee gigabitethernetpoorten en twee USB 3.2 Gen 1-poorten waarvan één aan de voorkant. Volgens Synology ligt het stroomverbruik tijdens gebruik rond de 28W. In de slaapstand zou dit ongeveer 8W zijn. De nas meet 166x199x233mm, weegt 2,18kg en heeft een ventilator die maximaal 19,8 dB(A) aan geluid produceert.

De nas is vanaf woensdag te koop in Duitsland voor 546,20 euro. Tweakers heeft Synology gevraagd of de nas ook in België of Nederland beschikbaar zal zijn, maar kreeg voor publicatie geen reactie.

Synology DS423+Synology DS423+Synology DS423+Synology DS423+

Door Rard van der Hoeven

Nieuwsredactie

Feedback • 15-03-2023 14:44
123 • submitter: Munchie

15-03-2023 • 14:44

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Synology DiskStation DS423+

geen prijs bekend

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Reacties (123)

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youridv1 15 maart 2023 14:50
Bij de DS420+ was het ook mogelijk om M.2-NVMe-ssd's aan te sluiten, maar die waren dan alleen te gebruiken als cachinglaag.
Opzich snap ik dat wel. Als je SSD's in je NAS voor de storage pool wil is het nog altijd veel kosteneffectiever om 2.5 inch sata te kopen en die zijn bovendien sneller dan het thuisnetwerk van de meeste hobbyisten. Je moet een 10 GBit thuis netwerk hebben om te kunnen profiteren van volledige sata 600 snelheid. Vervolgens zit je dan vast aan ~1.2GB/s wat veel trager is dan je dure NVMe schijven.

Dus dat zou het het voor mij alleen waard maken om een paar kleine NVMe's te kopen voor caching, wat al kon. Ik vind de 423+ een interessante nas voor de prijs, maar ik zou hem vermoedelijk gewoon vullen met HDD's en 2 caching drives, of half HDD half sata SSD. Ik heb gewoon 1 Gbit ethernet thuis, dus ik ben sowieso gelimiteerd op 128 MB/s

Desalniettemin een ietwat vreemde limitatie. De schijf kan er wel in, maar je mag er niets op opslaan

[Reactie gewijzigd door youridv1 op 22 juli 2024 15:07]

Stijnvi @youridv115 maart 2023 15:15
Als je SSD's in je NAS voor de storage pool wil is het nog altijd veel kosteneffectiever om 2.5 inch sata te kopen
Dit klopt alleen niet. Inmiddels worden er bijna geen nieuwe 2.5" SATA SSD's uitgebracht, en gaat het merendeel van de ontwikkeling naar NVME SSD's, waardoor ze rap in prijs zijn gedaald en vaak goedkoper zijn dan 2.5" SATA SSD's.
Als ik in de pricewatch bij SSD's filter op de 'Excellent' award van Tweakers (de makkelijkste en snelste manier om te selecteren op goede kwaliteit SSD's), dan zie ik daar de Crucial MX500 2.5" SATA SSD van 2TB voor €145,26 als goedkoopste 2.5" SSD.
De WD Black SN770 NVME SSD van 2TB kost bijna hetzelfde, namelijk €146,90.
De Lexar NM710 2TB (ook NVME) kost zelfs maar €119,90.
youridv1 @Stijnvi15 maart 2023 15:57
pricewatch -> prijs/GB oplopend -> PNY 2.5 Inch 1TB
Daar zou ik dus voor gaan. Daar kan ik er namelijk 4 van in zo'n nas plakken.

Tweakers Excellent label doet mij weinig. Ik hecht bijna geen waarde aan de testing die tweakers met storage doet. Ze testen totaal niet wat ik interessant vind voor een nas drive. Elke TLC sata SSD is meer dan zat qua performance. Sterker nog, het aantal categorieën waarbij ik het eens ben met de test methode van Tweakers is sowieso beperkt.

En trouwens, tweakers test echt heel weinig storage. Ze testen de nieuwe producten van 3-4 A-merken regelmatig. Maar er staan echt zat goede SSD's in de pricewatch waar nooit naar omgekeken is door tweakers. Dat is verder niet erg, tweakers heeft het ook druk.

Bovendien moet je bij het Excellent label goed opletten waarom hij die heeft en dus wel even de hele review lezen. In veel gevallen wordt het label gegeven omdat hij als beste uit die review komt, maar of in die review ook wordt vergeleken met sterke competitie is geen garantie
De MX500 is een above average sata SSD bijvoorbeeld. Absoluut geen hoog vlieger, maar een value alternatief destijds voor de Samsung 8X0 Evo. absoluut geen excellent product, maar gewoon good value, maar die sticker bestond in 2018 volgensmij nog niet

Er staan bijvoorbeeld ook samsung tablets in de pricewatch die zelfs voor hun tijd best matig zijn en vandaag de dag onbruikbaar, met een excellent label. Waarom? Omdat alle andere tablets in de roundup nog slechter waren dan die.

Nog een leuk voorbeeld, deze SSD: uitvoering: Patriot Memory P210 2TB
Tweakers: Good value
Reviews: onbetrouwbaar en traag

Dus TL;DR
filter op de 'Excellent' award van Tweakers (de makkelijkste en snelste manier om te selecteren op goede kwaliteit SSD's)
Hier ben ik het absoluut niet mee eens

[Reactie gewijzigd door youridv1 op 22 juli 2024 15:07]

Xfade @Stijnvi15 maart 2023 15:34
Ik zou mijn aankopen niet baseren op wat Tweakers toevallig getest heeft. Ook niet omdat die Crucial zijn award in 2018 gekregen heeft en er genoeg verbeterde modellen van andere merken zijn uitgekomen die wellicht niet getest zijn.
gpglang @Stijnvi15 maart 2023 15:31
en de nvme kan je in een 2,5 inch omkastje kunnen plaatsen. Zo haal je wel nvme snelheid weg, maar toch..
JBVisual @gpglang15 maart 2023 15:38
Dan moet je er nog wel op letten dat de m.2 schijf ook het data protocol ondersteund. Niet elke 2,5 inch bay heeft er een vertaalchip op zitten.
dcm360 @JBVisual16 maart 2023 11:49
Vertaalchips om een nvme-ssd aan te sluiten via sata bestaan niet, dus nvme-schijven vallen sowieso wel af als je deze als 2.5"-schijf wil gaan inzetten, tenzij je dan U.2 of U.3 gebruikt in plaats van sata.
Admiral Freebee @youridv115 maart 2023 14:53
Opzich snap ik dat wel. Als je SSD's in je NAS voor de storage pool wil is het nog altijd veel kosteneffectiever om 2.5 inch sata te kopen en die zijn bovendien sneller dan het thuisnetwerk van de meeste hobbyisten.
Ja, een harde schijf kan een gigabit verbinding makkelijk voltrekken maar er zijn ook andere use cases die profiteren van de lagere latency van SSD's. Denk maar aan het vlot bladeren door een grote fotoverzameling. Dit gaat simpelweg een stuk vlotter op een SSD en dan is het fijn dat je ook NVME SSD's kan gebruiken voor meer flexibiliteit. Denk maar aan bepaalde data op harde schijven en je fotocollectie op een NVME storage pool.
youridv1 @Admiral Freebee15 maart 2023 14:55
Dat klopt. Persoonlijk zou ik hier nog steeds geen NVMe voor in zetten vanwege de prijs en het beperkte aantal NVMe sloten, maar dat ligt meer aan mijn budget.

[Reactie gewijzigd door youridv1 op 22 juli 2024 15:07]

Admiral Freebee @youridv115 maart 2023 15:05
Hangt er allemaal vanaf hoe groot de collectie is en soms wat je nog hebt liggen. Bij mij zijn het twee 1TB Samsung QVO 860 SSD's. Ik zou het nooit zo gekocht hebben maar het is wat er nog in de kast lag en werkt prima.
Markvankesteren @Admiral Freebee15 maart 2023 14:56
Dit, plus als storage pool voor VM's zou dit mooi zijn. Ik hoop dat dit dus ook op de 920+ mogelijk gemaakt gaat worden. (formeel dan want er zijn workarounds om dit op OS niveau toch werkend te krijgen)
Ik dacht overigens dat ook Synology eerder een standpunt had gemaakt dat dit niet mogelijk was in verband met de PCIe lanes van de intel chip en dat het daarom op de nieuwere AMD chips wel kon, maar dit kan ik me ook ingebeeld hebben.

[Reactie gewijzigd door Markvankesteren op 22 juli 2024 15:07]

jeanj @Markvankesteren16 maart 2023 09:52
Als er work arounds zijn kan het dus wel. Ik moet het ook nog doen op mijn 920+, maar ik hoopte dat synology het formeel zou uitbrengen, echter ik ga er vanuit dat ze dat niet meer gaan doen.

(ik wil de ssd's voor docker en vm's gebruiken om zo de disken te ontzien)
MornixRS @Admiral Freebee15 maart 2023 15:41
Precies. Dus ook het ontbreken van minimaal een 2.5 Gb poort maakt dit weer een tussen wal en schip model. De concurrentie doet dat een stuk beter. Voor mij de reden om de Synology aan de kant te zetten.
Amdk6II @MornixRS16 maart 2023 08:49
Ja onbegrijpelijk. Ik was naar een aantal merken en modellen NAS aan het bekijken (naast zelfbouw). Vorig jaar bijna de DS420+ gekocht, maar voor mijn gevoel stond er een opvolger klaar waar toch zeker wel 2x 2.5GB ethernet poorten op zouden moeten zitten met link aggregation. Echter ik kwam 2e hands een frisse DS418+ met schijven tegen en ben nu ook zeker blij dat ik niet gewacht heb op de opvolger.

Wellicht kan er nog een PCIe netwerkkaart in, maar dat is vrij prijzig voor de Synology NAS.
MornixRS @Amdk6II16 maart 2023 11:29
Misschien dat je iets third party kunt vinden. Ik had te weinig sata poorten en bij Reichelt een Delock kaartje besteld met 3x sata plus 2x M.2 (weliswaar ook via sata interface). Kaartje was iets van 60 euro en werkt vooralsnog super. Er zijn vast ook betaalbare oplossingen met 2.5/10Gb aansluitingen.
Verwijderd @Admiral Freebee15 maart 2023 17:44
Dat is een prima usecase voor twee kleinere nvme SSDs als cache.

De thumbnails worden bij elk bezoek van een directory opgevraagd en zullen, weet ik uit ervaring, zeer snel in de cache staan.

Bladeren gaat dan heel snel.

Maar voor gigabit is het verschil veel kleiner dan mogelijk zou zijn met een modernere ethernet standaard zoal 2.5Gb, 5Gb of 10Gb.
Verwijderd @youridv115 maart 2023 15:25
Ik heb thuis 2,5Gb ethernet en wordt een beetje moe van Synology en hun volharden in 2x 1Gb en optioneel veel te duur 10Gb.

Ik heb wel een switch met link aggregation support, maar het blijft een ongewenste complicatie die tegenwoordig echt niet nodig zou moeten zijn voor performance in een thuisnetwerk.
CrazyJoe @Verwijderd15 maart 2023 16:05
Voor een HDD gebaseerde NAS maakt 1Gb ethernet niet uit. De HDD's kunnen toch niet meer data leveren dan tussen de 80 en 160 MB/s. Dus aan een ethernet verbinding van 2.5 Gb/s heb je dan toch niets. Of het moet zijn dat het aansluiten van dit apparaat op je switch ervoor zorgt dat het hele netwerk terugvalt naar 1 Gb/s.
Verwijderd @CrazyJoe15 maart 2023 16:54
Nee, mijn switch kan gewoon 10Gb aan, maar alle bestaande apparaten behoudens de Synology zijn 2,5Gb.

Ik heb twee nvme SSDs als cache, 2x 1Gb trek ik makkelijk vol als het uit de cache komt.
Kuusj @CrazyJoe15 maart 2023 17:17
Dat is niet helemaal waar. (Snelle) 3 schijven in een RAID-5 pool (of SHR bij Synology) kunnen met enig gemak je 2.5gbit/s verbinding dicht trekken hoor. Dat lukt mij namelijk ook met mijn 3 WD Red 8TB’s.

Je hele netwerk 2.5gbit/s maken hoeft ook helemaal niet, ik heb een dedicated ethernetkabel tussen mijn NAS en PC op 2.5gbit/s en dat helpt enorm bij grote file-transfers.

Nu wil ik niet beweren dat dit een standaard use-case is, maar deze nuance wilde ik wel graag aanbrengen.
ymmv @CrazyJoe15 maart 2023 17:19
Eh? Een enkele Sata HDD is al snel genoeg om een 1 Gbit netwerk te overvoeren met data, laat staan als je vier van die schijven in een NAS gelijktijdig aanroept. Ik geef @Verwijderd groot gelijk dat het hoog tijd wordt voor Synology om over te stappen naar 2.5Gb of nog beter: 10 Gb.
Ricko1 @CrazyJoe15 maart 2023 17:40
Een 1Gb link is 110MB/s. Dat is al te weinig voor jouw snelle voorbeeldschijf. Sneller dan 1 gigabit heeft echt wel zin voor een NAS.

Een NAS met meerdere schijven kan afhankelijk van de opstelling sneller zijn dan een schijf. 10Gb/s op ZFS is haalbaar met 2x6 schijven.
TD-er @CrazyJoe15 maart 2023 17:42
Mijn Toshiba 16TB hdd trekt in z'n eentje prima tot 80% van de 2.5 Gbps vol.
Dus in die zin is het heel vreemd dat Synology nog steeds vast wil houden aan 1 Gbps.

Met link aggregation van 2x 1Gbps haal je namelijk niet meer dan 1 Gbps naar 1 gebruiker toe.
Daarnaast heb je voor link-aggregation een managed switch nodig en die zijn meteen een flink stuk duurder als je die met > 1 Gbps poorten wilt hebben voor de verbinding naar je snellere netwerkadapters.
goarilla @CrazyJoe15 maart 2023 21:42
Moderne spinning rust schijven kunnen in lezen vandaag de dag toch bijna sata300 voltrekken in bulk transfers. En wanneer je in een array zit, spreid je je schrijven en lezen en wordt de bottleneck je CPU/HBA die parity moet berekenen of (n-(parity_disks))*[snelheid_traagste_schijf]. In het geval van bulk lezen en schrijven door een enkele gebruiker natuurlijk. Wanneer er meerdere gebruikers en/of de workload willekeuriger en diverser wordt degradeert de performance wellicht enorm.
CaptainKansloos @CrazyJoe16 maart 2023 11:02
Voor een HDD gebaseerde NAS maakt 1Gb ethernet niet uit. De HDD's kunnen toch niet meer data leveren dan tussen de 80 en 160 MB/s.
Moderne HDD's halen tot ~265MB/s sequentieel. Dat is zo'n 2,5x de snelheid die de netwerk adapter haalt. Bij random I/O haal je dat echt niet zomaar, maar bij transfer van grote files is het toch een forse bottleneck.

Afhankelijk van je situatie kan dat een potentieel probleem zijn, maar voor SOHO 'wss' niet echt. Ik heb al jaren Gbit intern met een Gbit connected NAS. Sneller zou fijn zijn, maar het is het mij persoonlijk (nog ) niet waard om te investeren daarin. Maar goed; thuisgebruiker hier...
Cergorach @Verwijderd15 maart 2023 16:12
Waarom wordt jij er moe van? Verderop geef je namelijk aan dat zelfbouw goedkoper is, dus je bent sowieso al geen Synology klant (of zelfs potentiële klant)... Wat zal het jou dan een zorg zijn dat Synology niet mee gaat op de 2.5Gb trein?
Verwijderd @Cergorach15 maart 2023 16:51
Ik heb momenteel twee synologies staan.

Een vrij recente (2018) thuis die met LA in het netwerk hangt en een oudere (2012) non plus die off site staat als backup target.

Ik zat al sinds 2019 te kijken naar de nieuwe modellen, zodat ik de oude weg kan doen en de huidige als backup target kan gebruiken. Mijn enige aanvullende eis is 2,5Gb, wat de concurrenten gewoon in een betaalbare NAS aanbieden.

Nu het er weer niet komt ga ik waarschijnlijk over tot zelfbouw met de Synology offsite en rsync als backup oplossing. Jammer, ik had liever de ingebouwde Synology optie blijven gebruiken.
Videopac @Verwijderd15 maart 2023 17:08
Koop dan wat anders. Een Asustor AS6704T heeft 2x2,5Gb en 4x ssd, bijvoorbeeld.
Teun! @youridv115 maart 2023 15:17
Zouden de nvmes niet wat zijn voor het OS (mirror)? Dit heb ik in elk geval bij mn zelfbouw gedaan. Of is dit geen optie by Synology?
youridv1 @Teun!15 maart 2023 16:48
Synology's DSM is gebaseerd op BSD. BSD en Linux gebaseerde operating systems gaan veel intelligenter om met storage dan Windows dat doet. In de praktijk is een conventionele HDD vlot zat voor een NAS OS'je en is een sata ssd meer dan voldoende.

Het grootste verschil is dat wanneer je in Windows iets wegschrijft, dat ook direct gebeurt. Daar moet je dan ook op wachten in sommige gevallen. Linux/BSD cachet het gewoon en ziet wel wanneer het een momentje over heeft voor Disk IO.
Ditzelfde wordt met inlezen van data gedaan.

[Reactie gewijzigd door youridv1 op 22 juli 2024 15:07]

Teun! @youridv115 maart 2023 18:28
Klopt inderdaad ben daar zelf ook bekend mee. Ik heb zelf een nvme mirror in zowel mijn NASje zitten als mijn firewall, puur voor redundancy, nog nooit zelf een nvme gebruikt voor caching aangezien mijn netwerk toch maar 2,5 gbit is. Was gewoon nieuwsgierig aangezien ik niet weet waar Synology normaal het OS neerzet.

[Reactie gewijzigd door Teun! op 22 juli 2024 15:07]

youridv1 @Teun!15 maart 2023 22:30
Bij mijn weten installeert synogy het OS vanaf een intern kaartje op de storage pool direct
Teun! @youridv116 maart 2023 00:24
Oh dat is best verassend vind ik! Bedankt voor de reply.
Turbo99 @youridv115 maart 2023 20:55
Synology DSM is zeker NIET gebaseerd op BSD maar op Linux. Ik denk dat je DSM verward met TrueNAS CORE.
goarilla @youridv115 maart 2023 21:48
Windows buffert ook IO data. Dat is ook 1 van de redenen dat je je usb sticks eerst moet "safely syncen before removal" ofzoiets. Je weet wel die tray icon rechtsonder. Je moet ook bufferen, schedulen met spinning rust anders heb je absoluut geen performance !!!

En Synology is zover ik weet nog altijd GNU/Linux gebaseerd met ash als system shell en een busybox executable voor de meeste gangbare POSIX tools. Wat me eigenlijk wel stoort.
goarilla @Teun!15 maart 2023 21:52
Verwacht jij veel IO te doen op je OS. Ik deed het vroeger ook zo maar ... wil je dat je data snel gaat of wil je dat je OS, dat je wellicht gaat vervangen in de toekomst "supersnel" is voor de schamele IO workload die een thuisNAS produceert in ... /var, /tmp ? die je zelfs op een PII450 destijds niet opmerkte ?
Teun! @goarilla16 maart 2023 00:26
Ik heb geen idee hoeveel verschil dit maakt met 2,5gb connecties eerlijk gezegd. En ik was onder de indruk dat je voor cache ssds powerloss protection wil hebben, wat relatief zeldzaam is voor consumenten nvmes. Heb ik dit niet juist?

[Reactie gewijzigd door Teun! op 22 juli 2024 15:07]

goarilla @Teun!16 maart 2023 12:50
Voor schrijfcache zou ik idd powerloss protectie willen hebben. En ik ben idd niet zeker in welke mate die nog aanwezig zijn in de huidige SSD's. Voor 1 of andere reden is die markt, toch de consumentenversies, een andere kant uitgegaan dan ik had gewild (TLC met een SLC cache, powercaps eruit of afgebouwd, thermal throttling, ...). Maar voor leescache maakt het niet uit natuurlijk. Het punt is gewoon dat je je snelle willekeurige storage inzet voor dingen waar snelle willekeurige storage een meerwaarde betekenen, bv: als storage pool voor een tiental VM's en/of je /home. Nu heb je niet de IO van 1 schamel OS maar virtuele IO van meerder schamele OS'es en een dataplek (/home) die zowel een massa van kleine regelmatig, maar slecht te voorspellen wanneer te lezen, bestanden bevat (.dotfiles) als persoonlijke grote files (vakantiekiekjes, isos, porno collectie ...). Nu die NVMe's hebben natuurlijk ook een zeer hoge bulk transfer rate. Als je workload en/of je netwerk snel genoeg is kan je die idd inzetten als data store/of lees cache voor dingen zoals AI datasets. Dat is trouwens hoe NVIDIA hun DGX-1 en DGX-2 configureren (de NFS cache fs-cache is een raid0 array van SSD's - https://docs.nvidia.com/dgx/bp-dgx/storage.html#storage_nfs).

Wat ik persoonlijk zou doen voor een zelfmaak NAS:
1 wat-je-nog-liggen-hebt 2de-3de hands SSD voor het OS of hypervisor (die dingen gaan veel langer mee dan de spinning rust die ze vervangen)
2 NVMe RAID1 array voor /home en /vm
3 Spinning rust RAID6/RAIDZ2 array voor bulk data (data-hoarding fetish)
Teun! @goarilla16 maart 2023 18:37
De build die ik zelf ga maken bestaat uit proxmox+vms op ssd mirror and inderdaad een raidz2 pool voor data storage. In elk geval is dat mijn idee. Ik zou wat disks toe kunnen voegen als ik een HBA aan zou schaffen maar op het moment lijkt mij day nog niet nodig, als mijn beoogde setup werkt. Dus 2 SSDs voor proxmox+ 1 of 2 vms en data op 8 spinning disks in raidz2.
Dracula @youridv115 maart 2023 14:54
Voor het draaien van containers en VM’s kan het een goede toevoeging zijn, NVMe als storage pool. En gelukkig met een beetje tweaken kan dit ook redelijk eenvoudig.

Werkt bij mij al maanden soepeltjes. NVMe pool voor containers en Home Assistant op een VM en spinning drives voor opslag en backup.
Glazenklaas @youridv115 maart 2023 17:13
Nog vreemder is dat op bijvoorbeeld de 923+ de nvme slots wel voor reguliere volumes kunnen worden gebruikt mits het kaartjes zijn van.... Synology. Andere worden niet geaccepteerd.

Samen met de standaard 1 gb netwerkpoorten zijn dit soort zaken wel overwegingen om maar eens om te zien naar andere merken. En dat na 18 jaar trouwe Synology gebruiker.
youridv1 @Glazenklaas15 maart 2023 17:26
Wellicht een artificiele limitatie, of een smerig gevolg van de gebruikte chipset/controller ofzo
standaard 1 gb netwerkpoorten
hier word ik ook een beetje moe van
demokert @youridv116 maart 2023 09:21
In welke scenario's heb je eigenlijk baat bij cashing op nvme drives?
youridv1 @demokert16 maart 2023 09:24
Als je vanaf je NAS wil werken op je video editting workstation bijvoorbeeld. Niet iedereen heeft budget om de hele NAS NVMe te maken, maar je kan wel 1 of 2 kleine cache schijfjes betalen waar je project op past.
demokert @youridv116 maart 2023 10:12
Ok duidelijk :) Maar dat heeft m.i. enkele meerwaarde als je dergelijke zaken doet. Voor Vm's e.d. zal dat niet veel uitmaken lijkt me?
youridv1 @demokert16 maart 2023 10:28
Nee ik vermoed van niet. Een simpele VM, met name Unix VM's, lopen echt prima op een conventionele HDD of een sata ssdtje
ocf81 15 maart 2023 15:13
Voor nageneog hetzelfde geld kan je ook een thuisserver in elkaar zetten die dienst kan doen als NAS: wenslijst: kleine server AMD losse CPU of wenslijst: kleine server intel losse CPU

Ik zie de meerwaarde van dit ding niet.

[Reactie gewijzigd door ocf81 op 22 juli 2024 15:07]

magnifor @ocf8115 maart 2023 15:22
Jij niet, ik wel. Synology is een beetje set en forget. Het is retestabiel en DSM is 1 van de besturingssystemen voor netwerkopslag.

En de CPU die jij in je wenslijst hebt staan kan niet hardwarematig transcoden, de Synology wel. :)
ocf81 @magnifor15 maart 2023 15:35
Transcoden kost je ca. €35 op de intel-f variant. (wenslijst: kleine server intel losse CPU met iGPU) Voor AMD helaas een stuk lastiger te doen inderdaad.

[Reactie gewijzigd door ocf81 op 22 juli 2024 15:07]

klakkie.57th @magnifor15 maart 2023 16:03
In ben ondertussen al 2 jaar over op een zelfbouwnas op unraid en nog geen dag spijt. Stabiliteit en functies zijn van hetzelfde niveau of beter dan DSM.
Verwijderd @magnifor15 maart 2023 17:50
Het grote voordeel is inderdaad de infra die je dan hebt.

NAS naar NAS en NAS naar C2 cloud backup opties zijn met een paar clicks geregeld. Heel veel kant en klare docker images voor wat je maar bedenken kan met een paar clicks geïnstalleerd.

En bovenal uitstekende en langdurige support als er een keer toch iets fout gaat. Heb zakelijk hier gebruik van gemaakt, maar heb nergens ooit moeten registreren of melden dat het zakelijk was, dus als particulier had ik dezelfde support gekregen. Helemaal top!
Patrick1995 @ocf8115 maart 2023 15:27
Deze Synology NAS verbruikt waarschijnlijk minder stroom. Daarnaast is de software gebruiksvriendelijk, waardoor een Synology NAS voor een minder technisch persoon veel toegankelijker is dan een eigen thuisserver.
ocf81 @Patrick199515 maart 2023 15:50
Tja, het is echt niet zo dat een OS zoals OMV of Unraid zo moeilijk is in het gebruik. Ik denk dat dit voordeel niet zo bijster groot is.
sjaool @ocf8116 maart 2023 09:40
Als jij graag een eigen server bouwt is dat natuurlijk prima. Dan ben jij dus niet de doelgroep waarvoor deze NAS bedoeld is. ;)
ocf81 @sjaool16 maart 2023 13:38
Fair enough. Maar dan nog de vraag waarom dit zo schreeuwend duur is voor hetgeen geboden wordt. De antwoorden die tot nu toe worden gegeven hinken wel heel erg op gebruiksgemak, maar dat verklaart wat mij betreft de prijsstelling niet voldoende. Of mensen laten zich graag afzetten, dat kan natuurlijk ook.
sjaool @ocf8116 maart 2023 13:53
Gebruiksgemak met kant-en-klare software, laag stroomverbruik en gewoon verder geen omkijken naar. Een heel systeem zelf in elkaar zetten en de software configureren is voor de meeste mensen te hoog gegrepen. Maar het belangrijkste is vooral gebruiksgemak en een goede ondersteuning qua software en programma's etc.
rikster @ocf8115 maart 2023 16:10
Dat stroomverbruik is ook maar marginaal slechter, mits je uiteraard je OS netjes tunet met <powertop> e.d. Je kunt zelfs zelf een server bouwen (met een wat minder krachtige CPU dan de AMD of Intel die in die bouwvoorstellen zitten) die even zuinig is. Wellicht zelfs zuiniger?

En inderdaad: die dingen zijn even flexibel en al even makkelijk te onderhouden als je iets als UnRaid kiest. Voor $65,- ben je 'the man' (of 'the woman' :)) De support is echt goed. OMV is daarin wat minder, maar dat kost dan ook niks. Ik heb dat ook jaren gebruikt, maar vind UnRaid het geld waard en het is qua storage nog veel flexibeler dan OMV of DSM.

Maar je moet je wel even willen inlezen, natuurlijk. Zo simpel als DSM is het niet, getuige het 'gedoe' met iets als powertop. Alleen: je kunt er ook veel meer mee en, als ik eerlijk ben, ik hecht erg aan de beschikbaarheid van allerlei tools uit de repositories van Slackware (waar UnRaid op gebaseerd is).
goarilla @rikster15 maart 2023 22:09
ik hecht erg aan de beschikbaarheid van allerlei tools uit de repositories van Slackware (waar UnRaid op gebaseerd is).
Dus slackpkg install mozilla-firefox-esr ? Op welke versie zitten ze eigenlijk ?
youridv1 @ocf8115 maart 2023 16:55
Ik zie de meerwaarde van dit ding niet.
Ik wel. Je zegt het zelf al. Nagenoeg hetzelfde geld. Ik kan dus ook hetzelfde betalen en geen eigen server hoeven bouwen. Ik bouw mijn desktops altijd zelf en ook voor anderen, maar ik heb echt totaal geen zin om me te verdiepen in idle stroom verbruik, voedingen die efficient zijn bij hele lage load etc. Server OS configureren heb ik ook geen zin in. Bij Synology klik ik gewoon als een domme gebruiker op next tot alles werkt.

Om dezelfde reden bouw ik ook geen workstations die daadwerkelijk gebruikt gaan worden om geld mee te verdienen. Die liability mag een bedrijf op zich gaan nemen, niet ik.

[Reactie gewijzigd door youridv1 op 22 juli 2024 15:07]

ocf81 @youridv115 maart 2023 19:07
Daar moet je bij zeggen dat de voorgestelde systemen wel een stuk meer power hebben dan wat Synology voor dit geld biedt. Je kan er ook ~20% op besparen door zo'n J5040 bordje van ASRock te pakken. (verlies je wel het m.2 slot)

Qua aansprakelijkheid voor bedrijfsgebruik heb je een punt, maar dat wat eerlijk gezegd niet het uitgangspunt voor mij.
denonman1 @ocf8115 maart 2023 15:50
...en daar is de 'voor hetzelfde geld kan je ook zelf iets veel beters bouwen' post weer....

Dat geld voor veel, heel veel single usecase apparatuur
ocf81 @denonman115 maart 2023 15:54
Inderdaad. Met een heel klein beetje moeite kan je zo veel meer met je geld. Ergens is het schandalig dat men zich zo laat afzetten. En op tweakers mag dat denk ik best wel gezegd worden. Dit is niet de website van Computer Idee o.i.d.
Kiswum @ocf8115 maart 2023 16:30
Voor het geld van een iPhone, kun je ook 2 midrange Android smartphones kiezen.

Voor de meeste kopers gaat het erom dat je kiest voor stabiliteit, alles-in-1 en een kant en klare oplossing. In dat geval is een Synology of Qnap NAS, dus perfect. Ik behoor in dit geval bij de groep die liever voor een Synology zou kiezen, dan voor een zelf-bouw project.

Een game / kantoor pc, stel ik wel volledig in naar eigen behoefte.
ocf81 @Kiswum15 maart 2023 16:34
Je doet nu net alsof zo'n zelf samengesteld systeem niet stabiel zou zijn, maar dat slaat echt nergens op. Zelf gebouwde hardware is gewoon even stabiel, zo niet stabieler. (met ECC) En het gemak van installatie is denk ik ook maar betrekkelijk. Met het juiste OS, bijvoorbeeld OMV of Unraid heb je een bak aan gebruikersgemak.
Kiswum @ocf8115 maart 2023 16:37
Bij een zelfbouw systeem zijn een hoop elementen die ervoor zorgen dat een systeem wel of niet stabiel is. Je geeft zelf ook aan dat je gebruik moet maken van ECC geheugen en het juiste OS. Je moet dus vooraf goed onderzoek doen naar de componenten die je nodig hebt. Dat is veel meer dan slechts een NAS aanschaffen met bijbehorende schijven.
ocf81 @Kiswum15 maart 2023 19:05
Dit klik je in 10 minuten in elkaar in een wenslijst en het bouwen en installeren duurt hooguit een uur. Dat is echt de moeite niet, denk ik.
White Feather @ocf8115 maart 2023 15:43
Veel mensen willen helemaal niet gaan lopen klooien met een losse server.

Die willen gewoon iets dat draait en gemakkelijk werkt.

En Synology heeft heel uitgebreide en goede software(support).
moscowking @White Feather16 maart 2023 09:53
Aleen jammer dat ze geen HDMI aansluiting hebben!
Airw0lf @ocf8115 maart 2023 17:59
De meerwaarde zit hem vooral in alle meegeleverde software.

Neem alleen al de meegeleverde backup software - zou je die functies allemaal op een andere manier moeten invullen, dan ben je weken zoet met allerhande Open Source meuk - als je het allemaal al aan het draaien krijgt (ik spreek uit ervaring - heb een serieuze poging gedaan!).

Of je betaald uiteindelijk een veelvoud van wat een Synology kost.

Nu heb ik een Synology staan die alles naar zich toe haalt (waaronder alle MS365 e-mail, OneDrive en Sharepoint) en vervolgens naar Wasabi immutable storage wegschrijft - idem voor de Google apps. Eenmalige kosten (los van uren) was destijds een kleine 1000 euro inclusief vier 4 TBytes disken.

Maandelijks kosten voor Wasabi is op dit moment iets van 20 Euro voor 5 TBytes (oplopend tot max 50 Euro a.g.v. de retentie periode).

Nu jij - hoe zou je dat aanvliegen met een eigen gebouwd systeem - met name aan de backup kant?

[Reactie gewijzigd door Airw0lf op 22 juli 2024 15:07]

alex3305 15 maart 2023 14:55
Is de 72TB een software beperking? Want er zijn al disks van 20TB+ beschikbaar.
habbekrats @alex330515 maart 2023 15:07
4 x 20 TB disk geeft netto ongeveer 72 TB
djwice @habbekrats15 maart 2023 15:54
Ik denk dat je doelt op:
https://platinumdatarecov...drive-capacity-calculator

4 x 20 TB ongeformatteerd ~= 4 x 18,19 TB = 72,76 TB geformatteerd.
GebakkePizza @alex330515 maart 2023 15:14
Ik denk dat het voortvloeit uit het feit dat ze deze nog niet officieel als compatible hebben bestempeld. De grootste schijf op de lijst is een eigen enterprise schijf van 18TB (18 * 4 = 72). [1]

Wel bijzonder dat er in die berekening geen rekening gehouden wordt met de mogelijkheid om ook twee M.2-NVMe-ssd's aan te sluiten.
Markvankesteren @GebakkePizza15 maart 2023 15:41
Speculatie: Misschien omdat de officieel door Synology ondersteunde NVME drives max. 800gb zijn? Dus op het grote geheel voegt dat niet zoveel toe.
GijsbertatNL @alex330516 maart 2023 10:03
22TB - uitvoering: WD Red Pro (2020) (512MB cache), 22TB
White Feather @alex330516 maart 2023 11:30
De support-list gaat tot 18 TB. Vandaar de 4x18=72.

https://www.synology.com/...d_trim&p=1&change_log_p=1
Whatson 15 maart 2023 14:50
Is dit niet gewoon exact dezelfde NAS als de DS920+? Met dit keer softwarematig aangezet dat SSD als opslag kan worden gebruikt?
Hakulaku @Whatson15 maart 2023 14:52
Nee, de DS920+ had nog een eSATA connector en 4GB RAM. Maar voor de rest lijkt ie inderdaad vrijwel hetzelfde.
Markvankesteren @Hakulaku15 maart 2023 14:54
Plus de drives van de 920+ zijn hot swappable, van deze niet
EDIT: niet goed gekeken, ook deze heeft hot swappable drives

[Reactie gewijzigd door Markvankesteren op 22 juli 2024 15:07]

servicedb @Markvankesteren15 maart 2023 14:57
Dat zijn deze ook. Dat staat ook op https://www.synology.com/nl-nl/products/DS423+#specs
Cergorach @Whatson15 maart 2023 16:14
De DS920+ heeft de optie voor een 5-bay uitbreidingsmodule, de DS423+ heeft dit niet.
CrimInalA 15 maart 2023 15:58
"In de slaapstand zou dit ongeveer 8W zijn"

Enkel , die Synology NAS-en zijn niet in slaapstand te krijgen (disken) aangezien hun OS vanaf de disken zelf draait . Dus elke prulletje wat ook maar iets van het OS vraagt zorgt er voor dat ze wakker blijven .

Dat werkte op mijn Qnap veel beter aangezien daar het OS in een apart memory gedeelte zit .
Disken gingen daar mooi slapen telkens wanneer er een tijd geen activiteit was .
SRI @CrimInalA15 maart 2023 16:29
Wellicht het OS dan op m2 drive zetten? Oké die slaapt dan ook niet maar is wellicht veel zuiniger en efficiënter dan een HDD.
GijsbertatNL @CrimInalA16 maart 2023 09:58
Nooit iets van gemerkt en nooit last van gehad. Mijn Synology NAS viel altijd precies volgens specs in slaap met HDD's. Dan had je waarschijnlijk processen draaien die de HDD's nodig hadden.
Blamm 15 maart 2023 14:50
https://nascompares.com/2...ology-ds423-nas-revealed/
De DS423 (zonder +) is ook gisteren aangekondigd, de budgetversie hiervan een beetje
MSalters @Blamm15 maart 2023 15:13
Nou ja, dit is ook een budget NAS (1GbE, Celeron, 2GB RAM), alleen dan budget tegen Synology prijzen.
Verwijderd @MSalters15 maart 2023 15:27
Voor minder dan het budget inclusief de 10Gb netwerk optie kan je een prima TrueNAS oplossing (of andere software naar keuze) bouwen met een voor thuis budget vriendelijkere 2,5Gb en betere performance voor containers.
Verwijderd 15 maart 2023 16:30
Heeft de NAS nu plaats voor 4 HDD's en 2 NVMe SSD's of is het 2 HDD's en 2 NVME's in de plaats van de HDD?

P.S.: is er nu al eindelijk (full) disk encryption bij Synology of is dat iets wat ze blijven negeren?

[Reactie gewijzigd door Verwijderd op 22 juli 2024 15:07]

White Feather @Verwijderd16 maart 2023 11:36
Wat vind je niet duidelijk aan de zin:
De DS423+ heeft vier bays voor 2,5"- of 3,5"-SATA-drives en twee bays voor M.2-NVMe-ssd's.
Verwijderd @White Feather16 maart 2023 13:43
Ooit een NAS gekocht waar dat ook gelijkaardig geformuleerd was en dan bleek dat er in een slot ofwel een HDD of een SSD gestoken kon worden, maar niet een aparte slot voorzien was.
Teruggestuurd

[Reactie gewijzigd door Verwijderd op 22 juli 2024 15:07]

White Feather @Verwijderd16 maart 2023 14:38
Een 3,5/2,5”-slot is totaal anders dan een nvme-slot.

Vroeger waren de ssd’s gewoon 2,5”, dus dan is het inderdaad bijna standaard òf HDD of SSD.

En ik neem aan dat je een product niet koopt op alleen een persbericht 😀

https://www.synology.com/nl-nl/products/DS423+#features

4 plekken voor 2,5/3,5” aan de voorkant, 2 plekken voor nvme-ssd’s aan de achterkant.
Verwijderd @White Feather16 maart 2023 16:45
Bedankt voor de verduidelijking! Had gisteren gezocht op youtube reviews en de product pagina maar daar stond het ook niet heel duidelijk op.

Weet jij of er al (full) disk encryption is bij Synology?
Ivolve 15 maart 2023 14:52
In de slaapstand zou dit ongeveer 8W zijn.
Er zit al jaren een bug in de software die de schijven ieder uur uit slaapstand haalt. Synology lost dit niet op maar adverteert wel lekker met lage verbruikscijfers.
ymmv @Ivolve15 maart 2023 17:23
Klopt. Mijn Synology-nas wordt ook om de haverklap wakker zonder goede reden. Hartstikke irritant. Op het Synology-forum zijn er genoeg klachten over, maar oplossing ho maar.
CasGas 15 maart 2023 14:55
Dan heb je zo'n snelheidsmonster qua storage (voor een standaard NAS dan) en dan nog maar 1Gbit aansluitingen erop, dat snap ik echt niet.
ymmv @CasGas15 maart 2023 17:27
Synology probeert je over te halen om honderden euro's meer te betalen voor een NAS die wel 2.5 Gb of 10 Gb aan kan. En dan heb je enkel een NAS die met die functie UITBREIDBAAR is - want dat 2.5 of 10 Gb-netwerkkaartje moet je nog los erbij kopen.

Synology houdt meer van geld verdienen dan van hun klanten.
D2D_Christiaan 15 maart 2023 15:07
Dat de DS723+ en DS923+ enkel twee 1GbE poorten hadden, was voor veel mensen een teleurstelling. Maar bij die modellen kon je tenminste nog upgraden met een 10GbE module. Deze nieuwe DS423+ kun je niet upgraden met een netwerkkaartje. Dus een 2.5GbE poort in plaats van de twee 1GbE poorten was denk ik een betere optie geweet voor Synology om hierin te stoppen. Gemiste kans....
Riddle007 @D2D_Christiaan15 maart 2023 15:50
Het prijsverschil met de DS-923+ vind ik ook een beetje tegenvallen... 100€ verschil maar geen disk-uitbreidbaarheid en maar 2GB NON-ECC RAM dat max uitbreidbaar is naar 6GB voor 90€, waar de DS-923+ standaard met 4GB ECC RAM heeft... Dus als 2GB wat weinig lijkt ben je sowieso best af met de DS-923+ lijkt me. Dan kan je later alsnog upgraden naar 10gbit LAN en 16GB RAM, lijkt me veel meer futureproof...

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