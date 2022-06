El Salvador neemt bitcoin officieel in gebruik, inwoners krijgen 30 dollar

El Salvador heeft als eerste land de bitcoin in gebruik genomen als wettig betaalmiddel. Alle inwoners die de daarvoor bestemde Chivo-wallet downloaden en zich registreren, krijgen dertig dollar in bitcoins. Het land zelf heeft vierhonderd bitcoin aangekocht.

Dinsdag is de Chivo-wallet uitgekomen voor inwoners van El Salvador. Zij kunnen die downloaden via de appwinkels van Google, Apple en Huawei. Als gebruikers zich registreren, krijgen ze het equivalent van dertig Amerikaanse dollar in bitcoins. Daarmee wil het land het gebruik van Chivo stimuleren. Via de wallet kunnen gebruikers zonder commissie dollars omzetten in bitcoins en andersom. Er is een fonds van 150 miljoen dollar opgezet om dat te faciliteren.

De bitcoin is het tweede wettige betaalmiddel in El Salvador, naast de Amerikaanse dollar. Het is niet verplicht om met bitcoins te betalen, en loon en pensioenen worden nog altijd in dollars uitbetaald. Inwoners kunnen voortaan wel met bitcoins hun belasting betalen als ze dat willen, of bij winkels aankopen doen met bitcoins.

Winkeliers hoeven geen bitcoins te accepteren, want via het Chivo-platform kan de cryptovaluta direct worden omgezet in dollars. De overheid van El Salvador heeft daarvoor een systeem opgezet voor winkeliers. Ook zijn er tweehonderd Chivo-pinautomaten geplaatst, waar inwoners dollars kunnen pinnen met hun bitcoinsaldo en dollars kunnen omwisselen voor bitcoins. Een bedrijf heeft toegezegd er nog eens vijftienhonderd te willen plaatsen. Die automaten moeten vooral van pas komen voor de grote groep Salvadoranen die geen bankrekening hebben.

Promotiefilmpje van overheid El Salvador voor het gebruik van bitcoins

Geldstroom vanuit het buitenland

Het land legt veel nadruk op het onderling bitcoins versturen tussen Chivo-gebruikers, zonder commissie. De economie van El Salvador is voor een groot deel afhankelijk van geld dat in het buitenland wonende Salvadoranen naar huis sturen. Vorig jaar was dat zo'n 6 miljard dollar, terwijl de totale economie 26 miljard dollar groot was. Nu gebruiken Salvadoranen geldkantoren voor het versturen van valuta; die rekenen vaak hoge commissies en hanteren ongunstige wisselkoersen.

In juni erkende El Salvador de bitcoin officieel als wettig betaalmiddel. De invoering liet nog op zich wachten totdat er een technische implementatie gereed was. Het land wil met de stap de economie op gang brengen. Zeventig procent van de Salvadoranen zou niet bankieren, maar wel over een telefoon met camera beschikken. Die doelgroep kan voortaan QR-codes en de Chivo-app gebruiken om digitaal te betalen.

President Nayib Bukele meldt op Twitter dat het land nog eens tweehonderd bitcoin heeft aangekocht. El Salvador heeft daarmee in totaal vierhonderd bitcoin in handen. Op het moment van schrijven is dat ruim 17 miljoen euro waard.

Sommige inwoners van El Salvador zijn tegen de invoering van de bitcoin als wettig betaalmiddel en demonstreren daartegen. Dat is te zien in een videoreportage bij de NOS. Ze wijzen op de instabiliteit van de cryptomunt. Ook het Internationaal Monetair Fonds waarschuwde voor het gebruik van cryptovaluta als betaalmiddel. El Salvador heeft vermoedelijk niet genoeg reserves om een grote koersval van de bitcoin ongeschonden door te komen. El Salvador is een van de armste landen van Latijns-Amerika. Het land heeft 6,5 miljoen inwoners.

Opstartproblemen

Bij de invoering van de Chivo-wallet voor bitcoinbetalingen zijn er dinsdag wat problemen, blijkt uit meldingen van president Bukele op Twitter. Gebruikers melden onder andere dat ze de beloofde dertig dollar niet krijgen. Het opschalen van de servercapaciteit en het in stappen vrijgeven van de apps voor de verschillende mobiele platforms zou de problemen moeten verhelpen, zegt de president.