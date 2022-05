Nederlandse langeafstandsdrone met lichtgewicht zonnefolie voltooit testvlucht

Een met lichtgewicht zonnepanelen uitgeruste langeafstandsdrone van het Nederlandse bedrijf Avy heeft in september een succesvolle testvlucht uitgevoerd. De drone moet relatief lange afstanden gaan afleggen, bijvoorbeeld voor het vervoer van medicijnen, bloed en monsters.

Het in Amsterdam gevestigde bedrijf heeft een video met korte beelden van de testvlucht gepubliceerd. Volgens het bedrijf was deze testvlucht van 2 september 'redelijk succesvol'. In de video is de verticaal opstijgende fixed-wing drone te zien met zonnepanelen boven op de vleugels. Het gaat om speciaal ontwikkeld zonnefolie van het in Rotterdam gevestigde bedrijf Wattlab. Dit lichtgewicht zonnefolie, dat te beschouwen is als de buitenste laag van de glasvezelvleugels, voegt volgens Wattlab geen extra gewicht toe.

Door de toepassing van deze zonnecellen is het bereik vergroot. In de komende maanden worden zonnecellen met een hogere efficiëntie getest. Daarna zullen, bij een volgende toekenning van subsidie vanuit het Rijksdienst voor Ondernemend Nederland, grotere vleugels worden getest om een twee keer zo groot vleugeloppervlak te kunnen bedekken met zonnecellen.

De huidige drone met de zonnefolie op zijn vleugels is wat het ontwerp betreft gebaseerd op de eveneens emissievrije Avy Aera, al heeft die nog geen zonnecellen op zijn vleugels. Door de aanwezige vaste vleugels is de volledig autonoom inzetbare drone volgens het bedrijf tot tien keer efficiënter dan een reguliere quadcopterdrone. Het maakt het mogelijk om flinke afstanden te overbruggen zonder te hoeven herladen. De drone kan Beyond Visual Line of Sight vliegen en meer dan 70km afleggen. De drone kan allerlei payloads vervoeren, met een gewicht tot 2,2kg.

Avy is al onderdeel van de Medical Drone Service, een consortium met de ANWB, PostNL, KPN, Sanquin en Erasmus MC. Het doel van deze samenwerking is het onderzoeken hoe drones kunnen bijdragen aan de gezondheidszorg in Nederland. In de komende jaren wordt gekeken in hoeverre de drones een oplossing kunnen vormen voor medische leveranties. Volgens het Erasmus MC en Sanquin is het een uitdaging om medische goederen op tijd bij patiënten te krijgen, gelet op de dichtslibbende wegen. De Avy Aera-drones die bij deze dienst worden gebruikt, hebben een licht afwijkend ontwerp ten opzichte van de drone van de testvlucht van september; die laatste heeft namelijk de beschikking over zonnefolie op zijn vleugels en mist de verticale wingtips. De medische drones vliegen automatisch een vooraf geprogrammeerde route, waarbij de robot vanuit een commandowagen op de grond wordt bestuurd. De signalen worden primair over 4G verstuurd, maar er kan altijd handmatig worden ingegrepen en er is back-up als 4G uitvalt.

Avy is in 2016 opgericht met als doel het leveren van een bijdrage aan het verduurzamen van de transport- en luchtvaartsector en het versnellen ervan. Het bedrijf ontwikkelt emissievrije drones voor urgent medisch transport, ondersteuning van eerste hulpdiensten en natuurbescherming. Avy levert al een bijdrage bij medische projecten in Afrika. Wattlab is een start-up die is opgericht vanuit het Vattenfall Solar Team van de TU Delft. Dit bedrijf wil bijdragen aan energietransitie door zonne-energie op maat toepasbaar te maken. Wattlab levert zijn zonnepanelen en -folies onder andere ook aan Airbus, Damen en Picnic.