Youtuber voorziet AMD Radeon RX 5600 XT van 12GB geheugen

Een YouTube-gebruiker heeft de AMD Radeon RX 5600 XT-videokaart voorzien van 12GB geheugen. Standaard beschikt die videokaart over 6GB geheugen. De modder kreeg de videokaart werkend met een aangepaste bios.

De mod werd uitgevoerd door het team van het Portugese YouTube-kanaal Paulo Gomes, schrijft ook VideoCardz. Dat YouTube-kanaal deed eerder soortgelijke mods met Nvidia-videokaarten en toont nu dus een Radeon RX 5600 XT met 12GB geheugen. Gomes wist dat te bereiken door de zes geïnstalleerde 1GB-geheugenmodules te desolderen en die te vervangen door 2GB-modules. Zo kon de hoeveelheid geheugen verdubbeld worden.

Het team van Gomes wist de RX 5600 XT 12GB werkend te krijgen met een aangepaste biosversie. Het YouTube-kanaal deed daarvoor aanpassingen in de hexwaarden van de firmware. De videokaart wordt herkend in Windows en ondersteunt officiële drivers van AMD. In de video demonstreert het team onder meer hoe de videokaart een score van 412 haalt in de Unigine Superposition-benchmark op 10k. De originele videokaart met 6GB geheugen haalt een score van 191.

Gomes voorzag onlangs nog een GeForce RTX 3070 van 16GB geheugen, terwijl die videokaart standaard wordt geleverd met 8GB vram. In tests noteerde Gomes toen een aanzienlijke toename in de minimale framerates in de Resident Evil 4-remake vanwege de grotere framebuffer.

AMD introduceerde de Radeon RX 5600 XT in januari 2020. De videokaart was gebaseerd op de eerste RDNA-architectuur en had een Navi 10-gpu met 2304 compute-units. De videokaart werd standaard voorzien van 6GB GDDR6-geheugen en een 192bit-geheugenbus.