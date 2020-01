Als we de geruchten mogen geloven, lijkt 2020 een interessant jaar voor videokaarten te worden. De eerste aftastende speldenprikken tussen AMD en Nvidia zijn inmiddels uitgedeeld, met Nvidia dat een prijsverlaging van de RTX 2060-kaarten doorvoerde als preventieve aanval op de introductie van AMD's Radeon 5600 XT.

Die 5600 XT is de nieuwste kaart uit het AMD-arsenaal en hoewel er inmiddels geruchten over grotere chips zijn verschenen, is dit nog steeds een kleine Navi-chip. Gebaseerd op de 7nm-Navi-architectuur, met de eerste generatie RDNA aan boord dus, is dit een kaart voor het iets hogere instap- of mainstreamsegment. AMD prijst de kaart namelijk aan als de ultieme 1080p-kaart, waarmee je games dus op full-hd-resoluties kunt spelen, maar dan wel met de instellingen maximaal opengedraaid.

Daarmee is het instapaanbod van AMD compleet. Je hebt nu immers de keus uit de 5500 XT en de 5600 XT, beide bedoeld voor 1080p-gaming, maar met een adviesprijs van 279 dollar is de kaart aanzienlijk duurder dan de 5500 XT van 199 dollar. De kaart is oorspronkelijk gepositioneerd tegenover Nvidia's even dure 1660 Ti, maar met de prijsverlaging van de 2060 heeft Nvidia wellicht, of liever gezegd: hopelijk, een prijsoorlog ontketend.