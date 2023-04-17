'Android krijgt ondersteuning voor beter bellen bij bluetoothverbinding'

Android krijgt volgens commits in de repository van AOSP ondersteuning voor 'super wideband' bij het bellen via een bluetoothheadset. Daardoor moet de belkwaliteit omhooggaan. Google heeft nog niets over de nieuwe functie gezegd.

Commit super wideband in AOSP

Door de wijziging kan bluetooth bij het bellen frequenties tussen 7000 en 14000Hz gaan doorgeven, iets dat nu niet kan, meldt Mishaal Rahman. De Bluetooth SIG, de stuurgroep van bedrijven achter de bluetoothstandaard, noemt dat 'super wideband'. Daarmee kunnen bluetoothaccessoires geluiden tussen 50Hz en 14000Hz gaan doorgeven. Rahman baseert zich op commits in AOSP, Android Open Source Project.

Om dat te doen, gaat de ondersteuning van Headset Profile 1.8 naar 1.9. Dat is nu nog geen standaard, maar dat komt er wel aan. Google lijkt daarop vooruit te lopen door alvast te werken aan de implementatie daarvan in de bluetoothstack voor Android. Als headsets het dan gaan ondersteunen, dan zit dat vermoedelijk dus snel ook in Android. Vervolgens kan die audio via de LC3-codec in plaats van mSBC. Het is onbekend wanneer de ondersteuning voor superwidebandaudio in de bluetoothstack van Android zal zitten.