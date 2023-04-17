'Android krijgt ondersteuning voor beter bellen bij bluetoothverbinding'

Android krijgt volgens commits in de repository van AOSP ondersteuning voor 'super wideband' bij het bellen via een bluetoothheadset. Daardoor moet de belkwaliteit omhooggaan. Google heeft nog niets over de nieuwe functie gezegd.

Commit super wideband in AOSP
Commit super wideband in AOSP

Door de wijziging kan bluetooth bij het bellen frequenties tussen 7000 en 14000Hz gaan doorgeven, iets dat nu niet kan, meldt Mishaal Rahman. De Bluetooth SIG, de stuurgroep van bedrijven achter de bluetoothstandaard, noemt dat 'super wideband'. Daarmee kunnen bluetoothaccessoires geluiden tussen 50Hz en 14000Hz gaan doorgeven. Rahman baseert zich op commits in AOSP, Android Open Source Project.

Om dat te doen, gaat de ondersteuning van Headset Profile 1.8 naar 1.9. Dat is nu nog geen standaard, maar dat komt er wel aan. Google lijkt daarop vooruit te lopen door alvast te werken aan de implementatie daarvan in de bluetoothstack voor Android. Als headsets het dan gaan ondersteunen, dan zit dat vermoedelijk dus snel ook in Android. Vervolgens kan die audio via de LC3-codec in plaats van mSBC. Het is onbekend wanneer de ondersteuning voor superwidebandaudio in de bluetoothstack van Android zal zitten.

Door Arnoud Wokke

Redacteur Tweakers

Feedback • 17-04-2023 18:21 37

17-04-2023 • 18:21

37

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Reacties (37)

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Stijnvi 18 april 2023 00:01
Kan iemand mij uitleggen wat het werkelijke nut hiervan gaat zijn?
Volgens https://www.dpamicrophone...ut-speech-intelligibility is met een frequentie to 7.000 Hz meer dan 90% van spraak te verstaan. Pas bij 20.000 Hz zit dit op 100%.
Dit komt simpelweg omdat dit niet echt belangrijke frequenties zijn in de menselijke spraak.
Het verhogen van de bandbreedte tot 14.000 Hz zal dus qua verstaanbaarheid amper iets toevoegen.

In mijn ervaring zijn een slechte kwaliteit microfoon, slecht bereik, of luid achtergrondgeluid toch echt veruit de meest limiterende factoren tijdens het bellen.
Coolstart @Stijnvi18 april 2023 07:39
Er is zeker een nut. Bij EQ heet dat ‘air en sibilancee’. Zit rond ongeveer 5 tot 15kz.

Bij het weglaten van die hoge frequenties kunnen consonantgeluiden, zoals "s", "f", "t" en "k", minder duidelijk en gedefinieerd klinken = minder levendige en gedetailleerde weergave van de stem.

Puur voor de ‘verstaanbaarheid’ heeft dit natuurlijk geen voordeel maar je gaat zo’n full spectrum stem wel als prettiger ervaren indien de EQ goed staat.

Zodra je de hogen tonen wel opneemt moet je die vaak wat dempen of de-essen ( verwijderen van overdreven s- en sh-klanken (sibilancee)) anders klinkt dat weer heel onnatuurlijk/onprettig.
In mijn ervaring zijn een slechte kwaliteit microfoon, slecht bereik, of luid achtergrondgeluid toch echt veruit de meest limiterende factoren tijdens het bellen.
Tja, dat is altijd zo. Lage bitrate, noise zijn altijd nefast. Volgens die logica moet je de spraakkwaliteit nooit verbeteren :)
Z100 @Stijnvi18 april 2023 04:25
Technisch en theoretisch gezien zal je vast gelijk hebben, maar ik denk dat je breder moet denken. Het vergroten van het frequentiebereik kan je ook interpreteren dat de bitrate omhoog gaat. Dat, of de compressie wordt beter. Hoe dan ook lijkt mij dat de algehele geluidskwaliteit er op vooruit gaat voor de frequenties die je we kan horen.
TweakingRens 17 april 2023 19:07
Door de wijziging kan bluetooth bij het bellen frequenties tussen 7000 en 14000Hz gaan doorgeven, iets dat nu niet kan, meldt Mishaal Rahman. De Bluetooth SIG, de stuurgroep van bedrijven achter de bluetoothstandaard, noemt dat 'super wideband'. Daarmee kunnen bluetoothaccessoires geluiden tussen 50Hz en 14000Hz gaan doorgeven.
Huh? Is het nou 7000 of 50Hz?
quazar @TweakingRens17 april 2023 19:11
Van 50Hz-7kHz is het naar 50Hz-14kHz gegaan.
TweakingRens @quazar17 april 2023 19:12
Ahhh duidelijk
Jazco2nd 17 april 2023 18:47
Wat heeft dit voor nut als bellen via VoWIFi vaak nog ondermaats is, terwijl je over dezelfde verbinding via WhatsApp al veel betere kwaliteit hebt?
Als de bron niet geweldig is gaat het niet beter klinken over BT.
Aalard99 @Jazco2nd17 april 2023 18:53
Denk heel veel, zal dan ook een stuk beter klinken als je via Whatsapp gaat bellen via een bluetooth setje of iedere andere app waarmee je kan bellen. Andere discussie maar persoonlijk vind ik bellen via 5g of Wifi prima klinken....
joost00719 @Aalard9917 april 2023 19:25
Ik heb zelf altijd het idee dat gewoon bellen een stuk beter gaat dan via Whatsapp.
Aan de wifi ligt het niet, want Discord via mijn telefoon klinkt dan weer wél super (& beter dan normaal bellen).
Mizgala28 @joost0071917 april 2023 21:34
Hetzelfde hier, ongeacht de snelheid van je internetverbinding, het valt mij iedere keer op hoe snel Whatsapp de audio (of video) comprimeert waardoor het slechter klinkt dan normaal bellen via 2G.

Laat staan VoLTE.
Remzi1993 @joost0071917 april 2023 23:50
Ik denk dat het met de compressie te maken heeft, ook omdat WhatsApp denk ik rekening houd met gebruikers die in landen leven waarbij het internet gewoonweg veel trager is dan hier. Discord heeft een betere doelgroep waarbij het begon als chat en voice voor gamers en die hebben meestal wel wat betere internetverbinding. Daarom zou Discord denk ik iets minder compressie doen op hun voice.
Niemand_Anders @Remzi199318 april 2023 10:04
Mijn ervaring is dat Chanty, Slack en Skype/MS Teams ook een betere spraak- en video kwaliteit hebben. Google Meet zit er een beetje tussen deze drie en whatsapp in...

Ik begrijp eigenlijk niet waarom WhatsApp niet aan progressive compression doet. WhatsApp weet toch de kwaliteit aan beide zijdes van het gesprek. Als beide op een goed netwerk zitten, is extreme compressie helemaal niet nodig en daarnaast zorgt het ook voor minder lag en is het vriendelijker voor je toestel (minder compressie = minder rekenkracht nodig, maar ook minder energie).

Overigens gebruik ik WhatsApp vrijwel nooit voor bellen. Vrijwel alle WhatsApp communicatie gaat via tekst, want dan ligt hetgeen wat is afgesproken ook direct vast. Minder misverstanden achteraf...
Remzi1993 @Niemand_Anders18 april 2023 10:14
Inderdaad, dat zou WhatsApp kunnen doen en misschien doen ze dit al in de VS en niet hier. Maar dit soort dingen betekenen ook extra dev werk en dat kost ook geld. Het is maar net een kosten en baten analyse. Ik denk dat ze het op een gegeven moment wel gaan doen, maar nu is het gewoonweg niet rendabel voor hun denk ik anders hadden ze dat al lang gedaan.
MarcoC @Aalard9917 april 2023 21:10
Ik vind bellen eigenlijk altijd prettiger dan WhatsApp of Teams of wat dan ook. Veel minder latency en het klinkt allemaal een stuk natuurlijker.
Floor @MarcoC18 april 2023 07:14
Teams latency?
Dan zou ik toch maar eens lokaal gaan zoeken. Ik bel over de hele wereld met teams maar ik ervaar geen enkele latency. Het heeft me al vaker verbaasd hoe goed dit gaat.
Daarnaast gebruik ik Bluetooth en bedrade headsets, ook daar geen verschil in.
MarcoC @Floor18 april 2023 09:18
Ik ben het met je eens dat de Teams latency niet slecht is, maar een telefoonverbinding zal altijd merkbaar minder latency hebben. Ik heb overigens een bedrade 1gbit/s glasvezelverbinding, beter kan niet denk ik :) .
Floor @MarcoC18 april 2023 19:42
Nee, ook daar ben ik het niet mee eens.
Niet dat de digitale telefoon beter of slechter is maar ik merk er gewoon niks van. Het is ook niet dat ik alleen in de call zit, het zijn rustig vijf a zes personen waarbij camera's etc aanstaan. Zoom, Meet Discord ook geen problemen met gesprekken over de hele wereld. Mocht de internetverbinding in een bepaald gebied minder zijn in bandbreedte is dat wel merkbaar maar dan is de vertraging niet noemenswaardig. Zeker niet wanneer ik dat vergelijk met de oude analoge gesprekken :)
curkey @Floor18 april 2023 12:50
In meetings met deelnemers vanuit verschillende landen wil di tnog wel eens het geval zijn bij mij. Van de week nog zo'n meeting gehad met zo'n 0.5s delay, wat ervoor zorgde dat iedereen steeds door elkaar begon te praten. Toegegeven, dit was wel weer een van de slechtere momenten, want normaal is het een stuk beter.
Naafkap @Jazco2nd17 april 2023 18:51
Als VoWifi ondermaats is, dan bel je waarschijnlijk een telefoonnummer buiten je eigen provider. T-Mobile heeft alleen HD-voice binnen het eigen netwerk. Tussen KPN en Vodafone is wel HD-voice interconnect mogelijk.
Jazco2nd @Naafkap17 april 2023 18:58
Klopt ja ik heb T-Mobile maarja eigenlijk weet ik natuurlijk niet wie de provider is met wie ik bel.
Maar zelfs bij zakelijk bellen (Vodafone onderling) vind ik het onvergelijkbaar met WhatsApp bellen 🤷
Tweakwondo @Jazco2nd17 april 2023 19:07
Ik ga de zakelijke klanten echt niet bellen per whats app of een ander chat app..
Jazco2nd @Tweakwondo17 april 2023 19:54
Ik ook niet.
Dat zeg ik toch ook niet?
GertMenkel
@Jazco2nd17 april 2023 19:23
Dat ligt enorm aan je provider (en de andere provider). VoWiFi kan een aardig aantal hoge kwaliteit codecs aan.

Ik ben zelf wel blij dat VoWiFi kwaliteit iets lager heeft staan. Ik heb meerdere malen gehad dat WhatsApp wegviel omdat mijn verbinding blijkbaar niet goed genoeg was waar VoLTE het perfect deed. De kwaliteit was misschien iets lager, maar ik heb liever een lage kwaliteit van verbinding dan een verbinding die uit zichzelf wegvalt.

Overigens zijn losse apps in mijn ogen wel beter puur vanwege het feit dat ze versleuteld zijn. Zelfs gesloten apps als WhatsApp zijn in mijn ogen beter dan VoWiFi, maar weinig mensen en bedrijven verwachten één van de vele belapps dus dat werkt helaas alleen met vrienden/familie.
Finraziel @Jazco2nd17 april 2023 19:02
Dus omdat de bron niet altijd genoeg kwaliteit is zou het geen nut hebben? Wat is dat nou voor logica? Al zou het alleen bij Whatsapp helpen dan is het toch nog steeds fijn dat je betere geluidskwaliteit krijgt bij Whatsapp?
Jazco2nd @Finraziel17 april 2023 19:04
Je hebt gelijk als de WhatsApp call via dat Bluetooth profiel loopt. Ik dacht dat het gewoon als media werd afgespeeld. Dan heb je dus sowieso al de hoogst mogelijke kwaliteit. Bijvoorbeeld als je telefoon en headset LDAC of AptX ondersteunen.
Finraziel @Jazco2nd17 april 2023 20:48
Volgens mij kan dat niet in combinatie met de microfoon, dat is het issue. Het maakt Bluetooth verder niks uit welke app je gebruikt. Bellen is ook gewoon een app.
Naafkap 17 april 2023 18:25
Goede zaak. iPhones bellen via AirPods al met een veel hogere kwaliteit. Mooi dat Android-gebruikers dit ook kunnen gaan gebruiken. Prettig als je elkaar belt dat de kwaliteit zo hoog mogelijk blijft.
langestefan @Naafkap17 april 2023 20:14
Hoezo hebben airpods hogere kwaliteit?
SkyStreaker 17 april 2023 18:38
En welke bluetoothaccessoires ondersteunen dit ook daadwerkelijk, wanneer dit geïmplementeerd wordt? Lijkt mij een belangrijke vraag. Ik heb de uitvoering: Sony WF-1000XM3 (Zwart) en de uitvoering: Sony WH-1000XM4 (Zwart) - zou fijn zijn!
GertMenkel
@SkyStreaker17 april 2023 19:35
Tenzij Sony de niet-afgeronde versie al in hun firmware heeft ingebouwd of een firmware-update uit brengt, verwacht ik niet dat je bestaande hardware zomaar beter zal gaan werken.

mSBC zou al een heel stuk moeten helpen boven de CVSD die volgens de standaard geïmplementeerd moét worden. Er zijn ook proprietary codecs die misschien kunnen helpen, je kunt proberen in de developer options een andere codec te forceren. De Sony-website geeft geen speciale codecs aan maar LDAC zal vast wel door Sony zijn geïmplementeerd.

Ik heb zelf Linux mSBC-XQ afgedwongen op relatief goedkope koptelefoons op mijn Linux PC en zolang er weinig storing is, werkt dat in elk geval een stuk beter dan de standaardkwaliteit.
Mitsuko 17 april 2023 18:40
Zou dit Android 14 nog halen of is dit een aanpassing voor Android 15?
vedercy @Mitsuko17 april 2023 18:43
Zou dit ook kunnen via Google's framework?
Call of Duty 17 april 2023 19:27
Leuk maar stemkwaliteit van mensen die bellen met bluetooth-oortjes is over het algemeen heel erg slecht. Ook de Apple airpods, ook die Sony units. Als iemand ze in heeft en belt vanuit een lege ruimte dan klinkt het gewoon muf. Verstaanbaar maar muf. Ik zou het niet aanraden want het haalt alle kracht uit een stem.

Ik zie soms mensen buiten lopen met Bluetooth oortjes in, dan hebben ze een conversatie met iemand. Ik zou daar zelf bijzonder veel last van hebben.

Maar goed, dit zijn issues met de microfoons lijkt me. Die AAC / APTx codecs zijn best prima, denk niet dat dit echt een verschil gaat maken helaas.
Naafkap @Call of Duty17 april 2023 19:33
Ik heb de indruk dat je niet spreekt uit eigen ervaring. Ik bel zelf regelmatig met AirPods, ook buiten, en ik ben altijd prima te verstaan en ik kan de andere partij ook prima horen. Kwaliteit van het geluid is hoger dan een regulier telefoongesprek. Ook de hogere kwaliteit telefoongesprekken (HD-voice) wordt keurig doorgegeven via de AirPods.
Psycho_Mantis @Naafkap17 april 2023 20:16
Airpods zijn echt super waardeloos binnen een kantoortuin. Die pikken elk geluidje op die de andere partij hoort.
Jabra doet dat een stuk beter.
theduke1989 17 april 2023 19:10
Ik hoop ook want via mijn vw navi is echt een drama
Roel1966 17 april 2023 22:00
Denk dat wat voor bluetoothprotocol je ook gebruikt dat veel ook blijft afhangen van de microfoon van een headsetje. Plus dat het dan pas effect heeft wanneer zowel het headsetje als de smartphone beiden super wideband ondersteunen. Vraag mij dan eigenlijk af of dit niet ook softwarematig aangepast kan worden dat die kwaliteit beter klinkt. Zeker als ik lees dat via Whatsapp de kwaliteit wel blijkbaar beter schijnt te zijn en het dus niet alleen aan hardware ligt.

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