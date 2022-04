Amazon draait omzetting van Duitse Prime-abonnementen naar Amazon NL terug

Amazon zegt de Nederlandse klanten van wie het Prime-abonnement bij Amazon Duitsland is omgezet naar Amazon Nederland, weer een abonnement voor Amazon Duitsland te geven. Het bedrijf verwacht dit proces uiterlijk op 1 februari af te kunnen ronden.

Het bedrijf informeert de getroffen abonnees sinds donderdagavond over het terugdraaien van de abonnementen en heeft dit ook aan Tweakers bevestigd. Amazon heeft niet gezegd waarom of hoe de abonnementen in eerste instantie werden overgezet, maar zegt nu wel dat dit 'onbedoeld' was. Klanten die het Nederlandse abonnement hebben opgezegd, zijn eveneens door Amazon benaderd met de vraag of ze nog een Duits abonnement willen.

Vorige week kregen ruim 6000 klanten met een Prime-abonnement bij Amazon Duitsland de mail dat ze waren overgezet naar Amazon Nederland, ook al wilden ze dit zelf niet. Een Duits abonnement is duurder, maar in de Duitse webshop is een groter aanbod en zijn de prijzen van de producten zelf soms lager. Sommige klanten kregen van de klantenservice te horen dat het overzetten bewust was en dat klanten hierover waren geïnformeerd. Amazon biedt zijn excuses aan voor de ontstane situatie.