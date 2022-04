Amazon breidt Prime uit naar andere webwinkels

Amazon introduceert Buy with Prime, waarmee andere webwinkels gebruik kunnen maken van Amazons platform voor betalen, leveren en retourneren voor Prime-abonnees. De dienst start in de Verenigde Staten op uitnodiging.

Met Buy with Prime kunnen webwinkels Amazons Prime-dienst integreren in hun site, in aanvulling op hun eigen check-outomgeving. Prime-abonnees kunnen dan op de Buy with Prime-knop klikken, hun producten afrekenen en laten bezorgen via Amazon Prime en ook van het retourbeleid van Amazon gebruikmaken.

Webwinkels kunnen deelnemen als ze zich opgeven en vervolgens een uitnodiging krijgen. In eerste instantie gaat het om Amerikaanse webwinkels die deelnemen aan Fulfillment by Amazon en zo al toegang hebben tot het logistieke netwerk van het bedrijf. Later in 2022 kunnen ook andere webwinkels de dienst integreren, belooft Amazon, en die hoeven dan niet al via het handelsplatform Amazon.com te verkopen. Of Amazon ook plannen heeft om de dienst internationaal beschikbaar te stellen, is niet bekend.

De kosten voor een webwinkel hangen van verschillende factoren af, volgens Amazon. Het bedrijf geeft als voorbeelden de afmetingen en het gewicht van pakketjes, de gemiddelde verkoopprijs en het aantal producten per bestelling via Buy with Prime.

De stap lijkt vooral bedoeld om te concurreren met Shopify. Deze software neemt webwinkels het technische werk en de beveiliging voor afrekenen uit handen.