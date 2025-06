Amazon gebruikt tool om defecte producten voor verzending te detecteren

Amazon heeft in diverse distributiecentra in de VS een tool in gebruik genomen die producten scant voor verzending en probeert defecte producten op te sporen. Dat moet voorkomen dat klanten defecte producten thuisgestuurd krijgen.

Amazon noemt het Project P.I, Private Investigator. De software scant camerabeelden van producten die klaar zijn voor verzending om defecten op te sporen. Het maakt daarbij gebruik van beeldherkenning en zelflerende algoritmes, wat Amazon aanduidt als generatieve AI, om de defecten te herkennen. Nadat de software een defect product heeft herkend, gaat het naar een aparte plek zodat een menselijke medewerker het kan checken. Die beoordeelt of Amazon het alsnog kan verzenden, of het naar de Second Chance-site kan of dat het helemaal gerecyled moet worden.

De bedoeling is om retouren te minimaliseren met de software. De tool kan ook leren van eerdere bevindingen en gaat bij een retour bijvoorbeeld de camerabeelden terugkijken of daarop iets te zien was geweest, om vervolgens daar de criteria op aan te passen. Amazon zegt dat het de tool in meer distributiecentra wil gaan inzetten, vooralsnog alleen in de VS.