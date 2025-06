Sharkoon komt met Elite Shark CA100- en CM100-behuizingen, optioneel 8"-scherm

Componentenmaker Sharkoon heeft op Computex de Elite Shark CA500 en CM100 aangekondigd. Beide hebben een linker zijpaneel van gebogen glas dat doorloopt naar de voorkant. Daarnaast is er een optioneel 8"-scherm voor op de zijkant.

De CA500 ondersteunt ATX-moederborden en de CM100 is bedoeld voor mATX-borden. Beide ondersteunen moederborden met connectors aan de achterkant. Het 8"-scherm D100 kunnen klanten bij de CA500 op de voor- en zijkant monteren, bij de CM100 is dat alleen de zijkant. Het scherm is ook los te gebruiken met een ingebouwd voetje. De CA500 kost bij release 149 euro, de CM100 129 euro en het scherm gaat 69 euro kosten. Alle producten komen uit in de laatste maanden van dit jaar.

De CM100 (links) en CA500 op Computex