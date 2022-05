Antec brengt P82 Silent-behuizing met drie 120mm-fans uit voor 83 euro

Antec brengt een nieuwe variant van zijn P82-midtower uit. De P82 Silent is voorzien van drie 120mm-fans met instelbare snelheid en zijpanelen met geluiddempend materiaal. De behuizing heeft een adviesprijs van 83 euro.

De Antec P82 Silent is grotendeels gelijk aan de eerder uitgebrachte P82 Flow, maar in plaats van een zijpaneel van gehard glas heeft het 'stille' model dichte panelen met geluiddempend materiaal. Ook heeft de Silent-uitvoering minder fans: drie 120mm exemplaren, in plaats van vier 140mm-varianten bij de Flow. Antec geeft verder geen details over de meegeleverde fans.

Aan de zijkant van de behuizing zit een schuifje waarmee de ventilators ingesteld kunnen worden op hard of zacht draaien. Ook kunnen de fans helemaal uitgeschakeld worden. De P82 Flow heeft dit schuifje niet. Volgens Antec is de P82-behuizing een doorontwikkeling van de P8 uit 2017. De prestaties zouden vergelijkbaar zijn, maar het uiterlijk is minimalistisch, met onder andere een witte led.

De P82 Silent-behuizing heeft afmetingen van 454x215x480mm en biedt ruimte aan ATX-, micro-ATX- en mini-ITX-moederborden. Er past een videokaart in met een lengte van maximaal 380mm en de cpu-koeler mag niet hoger zijn dan 178mm. Aan de voorkant zitten twee USB 3.0-poorten en een audio in- en uitgang.