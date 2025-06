'Betaalbare Realtek 5GbE-adapter uitgesteld, kent nog te veel problemen'

Realteks 5Gbit/s-ethernetcontroller, die dit najaar had moeten verschijnen in moederborden, wordt nog niet toegepast bij de aankomende refresh van Intel Z790-moederborden. De netwerkchip kent nog te veel stabiliteitsproblemen, waardoor de toepassing wordt uitgesteld naar volgend jaar.

Tweakers vernam het nieuws over de geplande netwerkadapter van meerdere moederbordfabrikanten die aanwezig zijn op de gamescom-beurs. Onder meer ASRock toonde zijn aankomende 'tussengeneratie' van bij de tijd gebrachte Z790-moederborden op de beurs met de bekende RTL8125-BG, terwijl de prototypes die in juni op de Computex-beurs werden getoond nog over de nieuwe RTL8126-CG beschikten. Onder meer MSI toonde toen dergelijke borden.

Vooral stabiliteitsproblemen zouden roet in het eten gooien van de relatief betaalbare 5Gbit/s-netwerkkaart. Realtek werkt aan oplossingen, maar die zullen niet meer op tijd komen voor de moederborden die dit najaar uitkomen. Vermoedelijk gaan we de adapter dus pas zien bij de compleet nieuwe generaties voor AMD's Zen 5-cpu's en Intels Arrow Lake-processors, die allebei in de tweede helft van volgend jaar worden verwacht.

De Realtek RTL8126-CG maakt gebruik van een PCIe 3.0 x1-interface en is zowel veel kleiner als zuiniger dan bijvoorbeeld de bestaande 5- en 10Gbit/s-adapters van Marvell. Die worden daardoor alleen op de duurste moederborden toegepast, terwijl de slechts 8x8mm grote en maximaal 1,7W verbruikende Realtek-controller in feite de opvolger van de RTL8125-BG moet worden, en daarmee ook in veel goedkopere moederborden toegepast kan worden. Ook de veel lagere prijs van potentieel minder dan 5 dollar zou daaraan bij moeten dragen. Ter vergelijking: de bestaande oplossingen van Marvell kosten een moederbordfabrikant vier tot zes keer zoveel.