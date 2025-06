Zo gaat Tweakers om met tips van lezers

Tweakers-redacteuren leven net als onze lezers op het internet. Zo spotten we de hele dag door het laatste nieuws, maar als er één ding is dat we de afgelopen jaren hebben geleerd, is het wel dat onze medetweakers altijd véél meer zien dan wijzelf. Inmiddels is onze tipfunctie een van de onmisbaarste tools die we als redactie hebben om te bepalen waarover we schrijven. In dit artikel geven we je een kijkje achter de schermen en vertellen we wat er gebeurt als je ons tipt en hoe we omgaan met nieuwstips.

Er zijn veel manieren waarop je ons tips kunt geven. Via onze Wie zijn wij-pagina kun je makkelijk de individuele profielpagina's van redacteuren vinden en anders kun je altijd terecht op onze contactpagina. We worden regelmatig getagd op het forum en soms, heel soms, krijgen we nog een ouderwetse e-mail. Eén methode steekt met kop en schouders boven die andere uit: ons tipformulier. Dat vind je op de frontpage en het is dé manier waarop we kennis uit de community weten te halen.

Dat formulier levert ons tips op, die we intern 'submits' noemen. Om een beeld te schetsen van hoe belangrijk die tips voor ons zijn, hebben we tegelijk met dit artikel ook een artikel met data gepubliceerd over hoe we omgaan met tips. We willen kijken of we dat in het vervolg vaker kunnen doen, bijvoorbeeld door maandelijks informatie te geven over het aantal tips dat we ontvangen en wat we daarmee doen.

In een notendop kunnen we zeggen dat we in 2024 in totaal 5648 nieuwsberichten schreven, waarvan er uiteindelijk 2340 aan ons getipt waren door een lezer. Dat betekent dat 41 procent van de nieuwsberichten op Tweakers vorig jaar is geschreven na een tip van een andere tweaker. In totaal ontvingen we 13.527 tips. In dit artikel vind je meer cijfers.

Wat gebeurt er als je Tweakers tipt?

Je tipt ons via de knop 'Tip de redactie' op de frontpage. Je komt dan terecht op onze submitpagina. Dat kan alleen als je bent ingelogd. Dat is deels als beveiliging tegen spam, maar ook omdat we tipgevers graag credits én karmapunten geven.

Bij het tippen vragen we je aanvankelijk alleen een link in te voeren, al is dat niet verplicht. Die linkcheck is bedoeld om te voorkomen dat er meerdere identieke tips binnenkomen. Dat scheelt in hoeveel tips we krijgen en moeten verwerken, hoewel het dubbele tips niet volledig voorkomt.

De submitqueue

Iedere tip komt binnen in de submitqueue, een aparte sectie van ons cms. Die ziet er zo uit:

Hier kunnen we in één oogopslag de titel zien die je eerder hebt ingevoerd, het tijdstip waarop iets is ingestuurd en wie dat heeft gedaan. Op basis van de kop kunnen we vaak al heel snel een schifting maken voor de verwerking van een tip. Downloads zetten we bijvoorbeeld direct door naar een aparte sectie, waar Meuktracker-redacteur Bart het verder oppakt - daarover schreven we eerder dit artikel.

We krijgen ook veel tips binnen die we al snel weggooien. Dat is bijvoorbeeld nieuws dat we eerder die dag of week al hebben gebracht of nieuws waarvan we in het verleden hebben besloten dat we er praktisch nooit over schrijven. We krijgen bijvoorbeeld vaak tips binnen als er politieke partijen Kamervragen hebben gesteld. Daarover schrijven we echter nooit, alleen over mogelijk interessante antwoorden daarop. Als we in onze submitqueue de titel 'D66 stelt Kamervragen over...' zien, gaat dat doorgaans meteen de prullenbak in.

We kunnen ook doorklikken op berichten om extra informatie te zien. Daar zien we de link of de context die submitters meesturen in hun formulieren. Vaak zijn dat bronnen uit tweede hand. We zoeken daarom altijd naar de originele bron: de blogpost, het persbericht of de video waarin iets is aangekondigd. Zo weten we of een tip écht nieuw is en niet al bijvoorbeeld enkele weken oud. Ook hebben we zo de originele informatie bij de hand.

Soms sturen tippers een e-mail door die ze hebben ontvangen, bijvoorbeeld over een prijswijziging bij een provider. In dat geval willen we de informatie extra kunnen verifiëren. Omdat de gebruikersnaam altijd bij een tip staat, kunnen we die user snel een dm sturen en verzoeken de e-mail naar ons door te sturen.

Nieuwsqueue

Wanneer een bericht nieuwswaardig genoeg is om te schrijven, kunnen we dat doorzetten naar een wachtrij. In ons cms heet dat de nieuwsqueue. Daarin staat al het nieuws dat redacteuren op kunnen pakken. In deze lijst staan submits, maar ook bijvoorbeeld embargo's, nieuws dat we handmatig toevoegen naar aanleiding van persberichten, tips van collega's of wat we elders zelf hebben gezien.

Vanuit deze nieuwsqueue komt een bericht in productie te staan. Als dat gebeurt, wordt de submitter automatisch meegenomen in het bericht. Die gebruikersnaam verschijnt dan ook op de frontpage als het bericht wordt gepubliceerd.

Achteraf toevoegen

Als we nieuws schrijven omdat we dat ergens zelf voorbij zien komen - bijvoorbeeld via collega's, op sociale media of via een persbericht - zien we soms tijdens het schrijven een tip over hetzelfde nieuws terug in onze submitqueue. We kunnen dan achteraf de submitter nog handmatig toevoegen. In ons cms wordt de submitter weergegeven met een invulveld. Het is dan een kwestie van ctrl+c'en en ctrl+v'en om de juiste tipgever credits te geven. Zo helpen we lezers aan een extra beetje karma, maar bovenal is het een erkenning dat we dankbaar zijn voor alle tips die we ontvangen!

Zoals we in het begin al schrijven zijn de ogen en oren van jullie, onze community, essentieel voor ons werk. Dit jaar willen we verder onderzoeken hoe we het insturen van tips nog efficiënter en nuttiger kunnen maken. Heb je daarover ideeën, laat het ons dan weten in de reacties hier.