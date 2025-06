Zoom wil SEC-rechtszaak over encryptieleugens schikken voor 18 miljoen

Zoom wil een schikking van achtien miljoen dollar betalen aan de Amerikaanse beurstoezichthouder SEC. Zoom was jarenlang bewust onduidelijk over de mate van versleuteling in zijn apps.

Zoom heeft in zijn recentste kwartaalcijfers 18 miljoen dollar opzijgezet voor een mogelijke schikking. Een woordvoerder zegt tegen Bloomberg dat het gaat om een voorstel dat nog moet worden goedgekeurd door de Amerikaanse Securities and Exchanges Commission, de beurstoezichthouder. Zoom sprak tijdens de besprekingen van de cijfers zelf over 'een voorlopig schikkingsvoorstel'.

De zaak draait om de manier waarop Zoom zijn encryptie besprak. Het bedrijf spreekt al sinds zeker 2016 over end-to-endversleuteling in zijn apps, maar daarvan bleek geen sprake te zijn. Het was 'normale' versleuteling waarbij Zoom zelf de sleutels beheerde. Meerdere Amerikaanse toezichthouders, waaronder de SEC maar ook de FTC, begonnen daarop onderzoeken. Zoom zou bijvoorbeeld onder andere aandeelhouders misleiden. Bovendien rekenden financiële of medische instellingen op een bepaalde mate van versleuteling die ze niet kregen.

Zoom probeert de zaak al jaren te schikken en stelt nu 18 miljoen dollar voor. Dat is veel minder dan dat het bedrijf in een collectieve rechtszaak aan gedupeerden uitkeerde; in 2021 wilde het bedrijf die schikken voor 85 miljoen dollar. Als onderdeel van eerdere zaken aangespannen door onder andere de FTC werkte Zoom ook aan een plan om de beveiliging op te schroeven op verschillende plekken.