Asus kondigt compacte ZenWiFi AX Mini- en ZenWiFi AC Mini-meshrouters aan

Asus kondigt de ZenWiFi AX Mini en de ZenWiFi AC Mini aan. Dat zijn twee compacte meshrouters voor respectievelijk wifi 6 en wifi 5 die het bedrijf in bundels met een router en twee toegangspunten levert.

De ZenWiFi AX Mini is zoals de naam al aangeeft een router met ondersteuning voor 802.11ax, oftewel wifi 6. De router bevat geïntegreerde antennes en een mu-mimo-configuratie van 2x2 voor 2,4GHz en 2x2 voor 5GHz. De maximale datadoorvoer voor 5GHz-verbindingen ligt op 1201Mbit/s, terwijl 2,4GHz op 574Mbit/s maximaliseert. De router heeft een quadcore-soc en 256MB flashopslag en 256MB ram. De router heeft gigabitethernetpoorten voor lan en wan, en de satelliet van de ZenWiFi AX Mini heeft ook een gigabit-lanpoort. De afmetingen zijn 8x9x9cm.

ZenWiFi AC Mini is met 14x7x7cm slanker maar ook een stuk hoger. Deze router heeft vier geïntegreerde antennes en een 4x4-mimo-configuratie voor 2,4GHz en 2x2 voor 5GHz. Ook zijn er meer gigabitethernetpoorten aanwezig: een voor wan en drie voor lan bij de router, en twee voor het toegangspunt. Daar staat dat dit systeem het met een singlecore-soc en 32MB flash en 128MB ram moet doen. Asus meldt maximale snelheden van 867Mbit/s voor 5GHz- en 600Mbit/s voor 2,4GHz-verbindingen voor de AC Mini.

De ZenWiFi AX Mini komt in het wit en in het zwart op de markt, de AC Mini alleen in het wit. Adviesprijzen maakt Asus nog niet bekend.