Testversie Windows 10 biedt toegang tot Linux-bestandssystemen

Microsoft heeft previewbuild 20211 van Windows 10 vrijgegeven aan Windows Insiders die het OS in het Dev Channel draaien. De belangrijkste wijziging is de mogelijkheid om Linux-bestandssystemen te kunnen benaderen, waaronder via de verkenner.

Testgebruikers die previewbuild 20211 van Windows 10 draaien kunnen een schijf in Windows Subsystem for Linux 2 mounten met bijvoorbeeld ext4. Wie Windows en Linux dualboot draait, krijgt zo toegang tot Linux-bestanden vanaf Windows 10.

Gebruikers kunnen schijven mounten in WSL 2 door in Powershell met beheerdersrechten wsl --mount <DiskPath> te draaien. De Linux-bestanden zijn na het mounten ook in de verkenner te benaderen, door naar \wsl$ te navigeren en de betreffende map te openen.

Standaard probeert WSL 2 schijven als ext4 te mounten, maar het is mogelijk andere bestandssystemen te specificeren. Het is nog niet mogelijk alleen partities te mounten, alleen complete schijven en ook is er nog geen ondersteuning voor usb-sticks.

Een andere wijziging bij previewbuild 20211 is dat het mogelijk is te zoeken op bestandstype, protocol en apps bij het wijzigen van de standaard-apps om bestanden te openen. Microsoft bood de helft van de testgebruikers in de Fast Ring die mogelijkheid al sinds april, maar maakt de functie nu voor elke Windows Insider in het Dev-kanaal beschikbaar.