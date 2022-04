Android Go 11 draait op budgetsmartphones met tot aan 2GB en start apps sneller

Google heeft de Go Edition van Android 11 aangekondigd, bedoeld voor budgetsmartphones. Het mobiele besturingssysteem draait op smartphones met maximaal 2GB ram en zou apps 20 procent sneller kunnen starten dan Android Go 10.

De Go-versie van Android 11 komt beschikbaar voor smartphones met maximaal 2GB ram, waar de Go Edition van Android 10 met maximaal 1,5GB ram gecombineerd kon worden. Het besturingssysteem kan hierdoor 270MB extra werkgeheugen reserveren om meer apps op de achtergrond te laten draaien. Google heeft het over drie tot vier extra apps. Daarnaast starten apps tot 20 procent sneller op Android Go 11 dan op Go 10 op, claimt Google, door app-data te pre-fetchen. Smartphones die over 2GB ram beschikken, krijgen daarnaast ook 900MB extra vrije opslagruimte, zo is de belofte.

Het Go-besturingssysteem heeft daarnaast nieuwe eigenschappen die Android 11 ook biedt, zoals het combineren van conversaties van verschillende apps in de notificatiesectie. Ook zijn er nieuwe privacyfuncties, zoals het beheren van toestemming per app voor toegang tot sensoren, wat na verloop van tijd een reset krijgt. Android Go 11 biedt ondersteuning voor bediening met gestures en gebruikers kunnen gevoelige bestanden in mappen plaatsen die met pintoegang beveiligd zijn.

Android Go 11 komt volgende maand beschikbaar. Google kondigde de Go Edition van Android in 2017 aan. Dit is een lichtgewicht variant van Android, bedoeld voor budgetsmartphones en met name gericht op gebruik in opkomende landen. De software bevat onder andere databesparende functies.