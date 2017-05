Door Arnoud Wokke, vrijdag 19 mei 2017 13:00, 51 reacties • Feedback

Wie rondloopt in Silicon Valley, snapt al gauw hoe het kan dat medewerkers van grote bedrijven als Google, Apple en Facebook in een bubbel belanden. Lekker weer, elektronicawinkels met vooral dure telefoons in de schappen, brede wegen en brede internetverbindingen zijn dingen waar je snel aan went; dus is het je lastig voor te stellen hoe software elders op de wereld werkt. Sinds de afgelopen jaren proberen bedrijven daarom hun medewerkers uit die bubbel te halen. Zo heeft Facebook '2g tuesdays' ingesteld, werkdagen waarop iedereen werkt via een internetverbinding met de snelheid van 2g, wat voor veel mensen op de wereld het snelste internet is dat ze hebben.

Google heeft daar met Android nooit rekening mee gehouden. Het mobiele besturingssysteem kan zich aanpassen aan allerlei hardware en draait dus op van alles en nog wat, maar er worden altijd een stevige internetverbinding en grote databundels verondersteld. Tot nu dan, want met ingang van 2018 splitst Google zijn besturingssysteem in twee delen. Telefoons met 1,5GB ram of meer krijgen de reguliere uitgave van Android. Voor budgettelefoons komt Android Go, een besturingssysteem dat van top tot teen is ingericht op trage internetverbindingen, krappe databundels en beperkte hardware.

Go