Android-app Apple Music bevat aanwijzing voor komst Apple One-abonnementen

Een recente bèta van de Android-app van Apple Music bevat verwijzingen naar Apple One als bundel van diensten op basis van abonnementen. Er waren al geruchten dat Apple in de herfst met zulke abonnementen wilde komen.

9to5Google heeft de apk van versie 3.4.0 bèta van de Apple Music-app voor Android ontleed. Zo trof de site strings aan met een passage waarin de naam Apple One werd vermeld, gekoppeld aan de tekst 'Subscription Bundle'. Bovendien bevat de apk de tekst dat Apple Music-abonnementen onderdeel worden van Apple One en dat klanten niet twee keer voor de abonnementen gaan betalen.

Daarnaast is er de tekst dat Apple One vanaf een iPhone, iPad, Apple TV of Mac is te beheren, wat er op lijkt te duiden dat dit beheer niet mogelijk is vanuit de Android-app van Apple Music. Geruchten over de komst van Apple One zijn er al langer. Volgens Bloomberg verschijnen er drie varianten van de bundels, met onder andere Apple Music, Arcade en TV+.

Niet bekend is wanneer Apple de bundels gaat aankondigen. Volgende week is er een Apple-evenement waar de aankondiging van een nieuwe iPad en Apple Watch-modellen verwacht worden. In oktober zou er nog een iPhone-aankondiging volgen.