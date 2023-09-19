Microsoft brengt WSL 2 2.0 uit met mirrored-netwerkmodus en IPv6-ondersteuning

Microsoft heeft een grote update uitgebracht van Windows Subsystem for Linux. WSL 2.0.0 krijgt onder andere een compleet vernieuwde netwerkoptie die de Windows-instellingen spiegelt en IPv6-ondersteuning heeft. Ook is het mogelijk om voortaan automatisch schijfruimte vrij te maken.

WSL 2.0.0 is een van de grootste updates voor het Windows Subsystem voor Linux tot nu toe, specifiek voor versie 2 en niet de eerste versie. Eigenlijk gaat het dus om WSL 2 versie 2.0.0. De septemberupdate is inmiddels beschikbaar voor alle gebruikers. Het gaat nog wel om een prerelease, schrijft Microsoft in de releasedocumentatie.

Een van de vernieuwingen in WSL 2.0.0 is een mirrored networking mode. Die moet de traditionele NAT-architectuur vervangen die in het oude WSL zat. Met de nieuwe mirrored modus maakt WSL direct verbinding met het lan of vanuit een localhostadres. IPv6 en multicast worden ondersteund en de stabiliteit van vpn's is verbeterd. WSL krijgt de mogelijkheid om firewallregels en proxyinformatie van Windows over te nemen, en gebruikers kunnen aangeven hoe WSL met dns-requests omgaat.

Een andere belangrijke toevoeging is die van schijf- en geheugenruimte. Gebruikers kunnen voortaan virtuele harde schijven automatisch laten krimpen als die niet meer nodig zijn. Hetzelfde kan worden ingesteld voor geheugencaches. WSL kijkt dan naar cpu-gebruik om te controleren of gebruikers niet meer actief zijn. In dat geval wordt het cachegeheugen automatisch geleegd.

Update: in het stuk is duidelijker gemaakt dat het gaat om versie 2.0.0 van WSL 2 en niet de originele WSL.