Surveillancesoftware Proctorio gebruikt door veel universiteiten had ernstig lek

Proctorio, de surveillancesoftware die veel Nederlandse universiteiten inzetten bij het afnemen van online tentamens, bevatte een ernstig lek. De software was vatbaar voor een universal cross-site-scripting-aanval en daarmee eenvoudig over te nemen.

Via een UXSS-aanval konden criminelen in theorie Proctorio-accounts overnemen als gebruikers op een link zouden klikken. Die software heeft onder andere toegang tot de camera en microfoon van de computer en de aanvaller krijgt daar dus ook toegang toe.

Het lek werd op 18 juni ontdekt door de ethische hackers Daan Keuper en Thijs Alkemade van beveiligingsbedrijf Computest. Zij voerden in opdracht van RTL Nieuws onderzoek uit naar de software. Nadat het lek werd gemeld, heeft Proctorio de kwetsbaarheid een week later opgelost. Omdat de software werkt met browser-plug-ins die automatisch geüpdatet worden, zijn gebruikers sindsdien niet meer kwetsbaar. In overleg tussen Proctorio en de hackers is het bestaan van de kwetsbaarheid dinsdag bekendgemaakt, blijkt uit de tijdlijn van de responsible disclosure op HackerOne.

Het is niet bekend of het lek in de praktijk is misbruikt. Volgens RTL wilde Proctorio niet reageren op de vraag of het bedrijf dat kan uitsluiten. De surveillancesoftware van Proctorio is in Nederland door veel hogescholen en universiteiten ingezet sinds de coronapandemie. Onder andere de Universiteit van Amsterdam, Vrije Universiteit Amsterdam, Erasmus Universiteit Rotterdam, Universiteit Tilburg, Hogeschool van Amsterdam en de Hogeschool van Utrecht gebruiken de software.

Vorig jaar zei de Autoriteit Persoonsgegevens onderzoek te doen naar examensurveillance- en videobelsoftware in het onderwijs. Dat onderzoek loopt nog. Veel studenten klaagden over privacyschendingen die de monitoringsoftware met zich meebrengt. UvA-studenten probeerden met een rechtszaak surveillancesoftware tijdens tentamens te verbieden, maar verloren die zaak.