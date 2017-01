Door Mark Hendrikman, dinsdag 17 januari 2017 17:41, 18 reacties • Feedback

F-Secure zegt drie kwetsbaarheden ontdekt te hebben in QNAP-netwerkschijven. Wanneer een aanvaller deze drie kleinere kwetsbaarheden zou combineren, kan deze beheerdersrechten afdwingen. De kwetsbaarheid is al bijna een jaar bekend bij de fabrikant.

De kwetsbaarheid van de netwerkschijven begint bij het updateproces. Wanneer de drives contact zoeken met QNAP om te controleren of ze de nieuwste firmware draaien, gebeurt dat zonder versleuteling. Wanneer een aanvaller als man-in-the-middle zich voordoet als de server van QNAP, kan hij een valse firmware-update terugsturen die een aanvaller van buitenaf beheerdersrechten geeft. Daaropvolgend kan een kwaadwillende doen wat hij wil, zoals bijvoorbeeld wachtwoorden stelen.

Het Finse F-Secure zegt de kwetsbaarheid al in februari van 2016 gemeld te hebben aan QNAP, maar er is nog geen update voor verschenen. Op de F-Secure-blog stelt het bedrijf wel dat QNAP inmiddels werkt aan een oplossing. In diezelfde blogpost worden ook de technische details van de kwetsbaarheid uiteengezet.

Het beveiligingsbedrijf heeft zijn onderzoek en tests verricht met de QNAP TVS-663. Het bedrijf vermoedt echter dat meer dan 1,4 miljoen apparaten kwetsbaar zijn. Dat getal is gebaseerd op hoeveel apparaten er draaien op de firmware die de kwetsbaarheid heeft. Dat is QTS versie 4.2 en nieuwer. Getroffen gebruikers wordt aangeraden om in ieder geval het automatisch updaten van de nas uit te schakelen en met de hand eventuele updates van de site van QNAP zelf te halen.