dinsdag 17 januari 2017

Mass Effect: Andromeda zal op de pc ondersteuning bieden voor zowel hdr10 als Dolby Vision. Daarmee kan deze komende titel van EA en Bioware op alle platformen met hdr gespeeld worden, zolang de gebruikte tv of monitor de weergave hiervoor ondersteunt.

De baas van Bioware, Aaryn Flynn, heeft in antwoord op een vraag hierover op Twitter gezegd dat de pc-versie van Mass Effect: Andromeda zowel hdr10 als Dolby Vision zal ondersteunen. Eerder maakte Flynn al bekend dat de pc-versie hdr zou ondersteunen, maar toen was nog niet duidelijk om welke van de twee hdr-formaten het ging. Op de Xbox One S, PlayStation 4 en PlayStation 4 Pro wordt hdr ook ondersteund. Bij deze consoles gaat het om het hdr10-formaat.

Om Mass Effect: Andromeda met hdr-weergave te kunnen spelen, moet uiteraard een scherm met hdr-ondersteuning worden gebruikt. Tijdens de CES 2017 zijn de eerste monitoren met ondersteuning voor Nvidia G-Sync HDR aangekondigd, zoals de ASUS ROG PG27UQ en de Acer Predator XB272-HDR. Het gaat hierbij om weergave op basis van hdr10.

Ook AMD speelt een rol bij hdr-weergave op monitoren, via de door het bedrijf ontwikkelde Freesync 2-techniek. Zo heeft LG de 32"-monitor LG 32UD99 met Freesync 2 aangekondigd. Deze uhd-monitor met een verversingssnelheid van 144Hz, zal net als de G-Sync-monitoren enkel hdr10 ondersteunen en geen Dolby Vision. Monitoren met ondersteuning voor Dolby Vision lijken er nog niet te zijn, wel zijn er LG-tv's met de techniek aangekondigd.

Hdr staat voor 'high dynamic range'. Dit is beeldtechnologie die tv's en monitoren in staat stelt levendigere kleuren weer te geven en door hogere helderheid een veel hogere contrastwaarde te bereiken dan schermen zonder hdr.

Mass Effect: Andromeda zou in de Verenigde Staten op 21 maart 2017 moeten uitkomen en in Europa twee dagen later. Deze nieuwste titel van Bioware had eind vorig jaar al moeten verschijnen, maar de release werd toen uitgesteld door uitgever EA en ontwikkelaar Bioware.