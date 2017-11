Halverwege september werden de eerste geruchten over een 'snellere' GTX 1070-videokaart verspreid en toen de geruchtenmolen eenmaal warmgedraaid was, kwamen er halverwege oktober meer details naar buiten. De GTX 1070 Ti was niet veel later een feit.

De naamgeving geeft al aan dat het om een videokaart gaat die sneller is dan een GTX 1070, maar langzamer dan een GTX 1080. Er wordt gebruikgemaakt van de bekende GP104-gpu, die ook door de 1070- en 1080-kaarten wordt gebruikt. Op die GP104-gpu is een sm-unit uitgeschakeld, waardoor niet het volledige aantal van 2560 Cuda-cores beschikbaar is, maar er 2432 overblijven. Dat zijn er nog altijd een stuk meer dan de 1920 cores van een gewone GTX 1070. Bovendien ligt de baseclock 100MHz hoger dan bij de GTX 1070. Op papier komt de 1070 Ti dus dicht bij een GTX 1080 in de buurt, maar er is wel verschil wat het geheugen betreft. De GTX 1080 is namelijk voorzien van het snellere gddr5x-geheugen, terwijl de 1070 Ti het met 'gewoon' gddr5 op 2000MHz moet doen, net als de GTX 1070.

Videokaart GTX 1080 Ti GTX 1080 GTX 1070 Ti GTX 1070 Gpu GP102 GP104 GP104 GP104 Architectuur Pascal Pascal Pascal Pascal Procedé 16nm 16nm 16nm 16nm Transistors 12 miljard 7,2 miljard 7,2 miljard 7,2 miljard Cuda-cores 3584 2560 2432 1920 Texture-units 224 160 152 120 Rops 88 64 64 64 Baseclock 1480MHz 1607MHz 1607MHz 1506MHz Boostclock 1582MHz 1733MHz 1683MHz 1683MHz Vram 11GB gddr5x 8GB gddr5x 8GB gddr5 8GB gddr5 Geheugenklok 1376MHz 1250MHz 2000MHz 2000MHz Geheugenbus 352bit 256bit 256bit 256bit Bandbreedte 484GB/s 320GB/s 256GB/s 256GB/s Tdp 250W 180W 180W 150W

Nvidia geeft aan dat de 1070 Ti bedoeld is om te gamen op 2560x1440 pixels op maximale instellingen, terwijl games op 4k-resolutie ook tot de mogelijkheden behoren. Het zou ons evenmin verbazen als Nvidia de GTX 1070 Ti gebruikt om AMD's Vega 56-videokaart, die vooral op hogere resoluties sneller is dan een 1070, te overtroeven. Daarnaast zouden de yields van de GP104-gpu zo goed kunnen zijn dat er van de niet perfecte chips niet meteen vijf maar slechts één sm-unit uitgeschakeld kan worden. Uiteindelijk gaat het voor gamers echter om de prestaties en de prijs die je voor de videokaart kwijt bent. Wij hebben naast de Founders Edition van de videokaart ook de MSI GTX 1070 Ti Gaming en de Inno3D GTX 1070 Ti iChill X3 getest en kijken uiteraard welke van de drie de beste is en of de nieuwe 1070 Ti waar voor je geld levert.