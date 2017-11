Nintendo maakt mobiele Animal Crossing-game 22 november beschikbaar

Nintendo brengt de mobiele game Animal Crossing: Pocket Camp op woensdag 22 november uit. De wereldwijde release volgt op een testperiode in AustraliŽ, waar de gratis game met microtransacties al sinds eind oktober beschikbaar was.

Nintendo heeft de releasedatum van 22 november bekendgemaakt na lang 'eind november' aangehouden te hebben als introductieperiode. De eerste vermelding van een Animal Crossing-game voor smartphones dateert al van april 2016. Uiteindelijk duurde het tot oktober dit jaar voordat Animal Crossing: Pocket Camp officieel aangekondigd werd. Nintendo zou zich eerst op zijn andere smartphonegames hebben willen richten: Fire Emblem Heroes en Super Mario Run.

Animal Crossing: Pocket Camp is een gratis game voor iOS en Android die een internetconnectie vereist. De speler kruipt in de rol van een beheerder van een kampeerterrein en moet voorzieningen maken en insecten en fruit verzamelen. Met microtransacties is de tijd die het kost om bouwmaterialen te verzamelen en voorziening te maken te versnellen. De materialen zijn met andere spelers te ruilen.