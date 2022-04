Boodschappenapp Out of Milk verwijdert accounts buiten VS en Canada na overname

Out of Milk, een app voor het maken van boodschappenlijstjes, wordt niet langer bruikbaar buiten de VS en Canada. De app werd onlangs overgenomen door een Amerikaans bedrijf, dat heeft besloten om de accounts van gebruikers buiten die twee landen te verwijderen.

Out of Milk is gemaakt door een Duitse ontwikkelaar en werd onlangs overgenomen door Amerikaans advertentiebedrijf InMarket, schrijft James Cook van The Telegraph op Twitter. Het bedrijf maakt verder geen meer specifieke reden voor deze beslissing bekend. Het is mogelijk dat het wellicht te maken heeft met de GDPR, maar de app stopt ook met werken in regio's en continenten waar de Europese privacywet niet geldt. Deze beslissing lijkt dan ook niet specifiek gericht te zijn op Europa en diens privacywet. Mogelijk wil InMarket zich alleen richten op de regio's waar het bedrijf al actief is. Tweakers heeft hierover vragen uitstaan bij het advertentiebedrijf.

De gegevens van gebruikers buiten de VS en Canada worden niet naar InMarket verhuisd als onderdeel van de overname. De gegevens worden 'verwijderd als onderdeel van het verwijderen van de accounts'. Gebruikers buiten de twee landen wordt aangeraden om binnen dertig dagen hun boodschappenlijstjes elders op te slaan, voordat hun accounts worden gedeactiveerd, zo stelt het bedrijf.

Out of Milk is sinds 2012 beschikbaar als Android- en iOS-app. De app is specifiek gericht op het doen van boodschappen. Zo kunnen gebruikers onder andere boodschappenlijstjes maken en delen en to-do-lijsten opstellen. Gebruikers konden ook hun boodschappenvoorraden bijhouden in de app. Het aantal actieve gebruikers is onbekend, maar de app is op Android ruim 5 miljoen keer gedownload, blijkt uit de listing in de Play Store.