Gerucht: Apple staakt vroegtijdig productie iPhone 12 mini na matige verkoop

Apple heeft naar verluidt eerder dan gepland de productie van de iPhone 12 mini stopgezet. Volgens onderzoeksbureau TrendForce vallen de verkoopcijfers van de kleinste iPhone 12 dusdanig tegen, dat de focus naar verwachting op de overgebleven iPhone 12-varianten ligt.

Apple iPhone 12 Mini

Volgens TrendForce kreeg de iPhone 12 mini ergens in het tweede kwartaal van dit jaar eerder dan gepland de end-of-lifestatus, al is niet bekend hoelang de smartphone in productie had moeten blijven. De end-of-lifestatus zou betekenen dat Apple de productie van het toestel heeft stopgezet. Op het moment van schrijven is de iPhone 12 mini nog wel via de officiële Apple-website verkrijgbaar. Apple zelf heeft nog niet op het rapport van het onderzoeksbureau gereageerd.

De Apple iPhone 12 mini kwam in oktober van 2020 uit voor ruim 800 euro en was daarmee de goedkoopste en kleinste in de 12-serie. De gehele iPhone 12-serie zorgde voor een recordomzet voor Apple, al is niet bekend hoe groot het aandeel van de mini in de totale smartphoneomzet was. Apple-analist Ming-Chi Kuo meldde recentelijk dat er volgend jaar geen minivariant van de iPhone 14 uitkomt. Het is niet duidelijk of er voor dit jaar nog wel een iPhone 13 mini gepland staat.

Update (14:48): Het originele bericht linkte naar het Kuo-artikel over de iPhone 14 (2022), terwijl het conclusies trok over de iPhone 13. Dit is aangepast.