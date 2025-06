Microsoft brengt Windows 11 IoT Enterprise LTSC 2024 uit

Microsoft heeft een nieuwe lts-release van Windows 11 IoT Enterprise uitgebracht die op meer apparaten kan worden geïnstalleerd. Het aantal packages dat kan worden verwijderd, neemt toe, waardoor het systeem aantrekkelijker wordt voor kleine apparaten.

Het nieuwe Windows 11 IoT Enterprise is een Long-term Servicing Channel-release die iedere drie jaar uitkomt en tien jaar ondersteund wordt. Het nieuwe iot-besturingssysteem moet meer lijken op de UI van de normale Windows 11. Dat gebeurt onder andere met een taakbalkmenu en tabbladen in de Verkenner. Ook heeft Microsoft meer toegankelijkheidsfuncties in het OS ingebouwd, zoals systeembrede ondertiteling en stemondersteuning.

Microsoft zegt dat het de hardware-eisen heeft gewijzigd. De nieuwe minimumsysteemeisen zijn dat een apparaat 2GB aan geheugen moet hebben. Een TPM is optioneel, maar Microsoft zegt dat het de voorkeur heeft om er toch een te hebben. Door de systeemeisen te verlagen, zegt Microsoft dat het OS op veel meer apparaten bruikbaar is.

Andere wijzigingen is dat het mogelijk wordt om x86-applicaties te draaien als het besturingssysteem op een apparaat met een Arm-processor draait. Het wordt ook mogelijk voor andere apparaten om draadloos te verbinden met apparaten waar Windows 11 IoT op draait. Microsoft heeft daarnaast veel beveiligingsfeatures aangepast. Zo komt er een aparte app, Windows Security, waarin beheerders virusscanners en firewalls kunnen beheren.