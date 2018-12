Tweakers Podcast #38 - Multicoremania, raytracing en de toekomst van Apple

In deze aflevering van de podcast kijken we terug naar wat er in het afgelopen jaar allemaal gebeurde in de wereld van computerhardware. Op het gebied van processors, videokaarten en opslag waren er de nodige highlights, maar het was niet allemaal positief.

Zo had Intel voor het tweede jaar op rij forse concurrentie van AMD's Ryzen-cpu's en werd het bedrijf voorbijgestreefd als het aankomt op het aantal cores in een enkele processor. Hoe belangrijk is dat eigenlijk in de praktijk en gaat het Intel lukken om in 2019 echt terug te slaan? Verder staan we nog even stil bij Kaby Lake-G, de enigszins onverwachte liefdesbaby van Intel en AMD, waarover we na de introductie nog maar weinig hoorden.

Waar de concurrentie op de cpu-markt volop aanwezig is, heeft Nvidia het eigenlijk voor het zeggen als het op gpu's aankomt. We hebben het over de nieuwe RTX-kaarten, hun ondersteuning voor raytracing en of het wel gezond is dat Nvidia in het high-end segment geen concurrentie heeft. Tot slot staan we nog stil bij misschien wel de vooruitstrevendste chipfabrikant van dit moment: Apple, en zijn mogelijke plannen voor de toekomst.

0:20 Opening

1:27 Na negen jaar wachten hebben we hexacorelaptops

2:51 Het gekke experiment van Intel en AMD

8:44 Hoe concurrentie de cpu-markt opschudde

13:45 Leuk al die cores, maar wat moet je er mee?

24:03 Wordt raytracing de heilige graal op graphicsgebied?

35:53 Intel heeft het moeilijk in de nanometerrace

40:34 Van chips naar chiplets

44:35 Gaat Apple de chips van Intel de deur wijzen?

49:54 Waar kjiken we naar uit voor 2019?

Hoe kan ik de Tweakers Podcast beluisteren?

