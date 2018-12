Rollercoaster Tycoon 2-speler bouwt achtbaan waarbij ritje twaalf jaar duurt

Iedereen die in een pretpark baalt van achtbaanritjes die in een mum van tijd voorbij zijn, zal met enige jaloezie kijken naar de virtuele bezoekers van Rollercoaster Tycoon 2. Een Nederlandse fan van de game heeft een enorme achtbaan gemaakt waarbij een ritje ruim twaalf jaar duurt.

Op YouTube heeft Marcel Vos een video met de titel '12 years of suffering' gepubliceerd waarin hij zijn extreme achtbaanontwerp toont en de werking toelicht. Volgens hem doet een achtbaantreintje er 4587 dagen over om een rondje te maken, dat is ruim 12,5 jaar.

Virtuele bezoekers die nu instappen moeten aardig wat eten en drinken meenemen, want pas in 2031 is de rit voorbij. Althans, een dag in de game Rollercoaster Tycoon 2 duurt een stuk korter dan een dag in werkelijkheid, waardoor een enkele rit gerekend in Rollercoaster Tycoon-tijd maar liefst 30.004.200 dagen duurt.

Vos maakte eerder ook al een extreem lange achtbaan waarbij een ritje 232 dagen duurde. Dit record is ruimschoots verbroken met het recente achtbaanontwerp. Als bij deze huidige, nieuwe recordachtbaan de maximale snelheid wordt toepast die OpenRCT2 toelaat, dan duurt het ruim een maand om de achtbaan te testen. OpenRCT2 is een opensource-versie van Rollercoaster Tycoon 2.