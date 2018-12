Doomba maakt van Roomba-navigatiedata een Doom-level

Het moment waar niemand op zat te wachten is aangebroken. Het is nu mogelijk om je huis om te zetten naar een Doom-map met behulp van je Roomba. Het Doomba-tooltje vult de ruimte zelfs met een variatie aan vijanden, wapens, textures en al dat andere spul dat Doom-levels vult.

Rich Whitehouse was op zoek naar een Roomba 980 om zijn huis mee schoon te houden en ontdekte in de loop van zijn onderzoek dat "de nieuwere Roomba's een best wel respectabele implementatie van slam hebben". Rich wist genoeg en ging aan de slag. "Ik besefte dat het een duidelijke gelegenheid was om de Dark Lord te dienen door een scala aan duistere algoritmen te bekokstoven voor een van de grootste werken die ooit in zijn naam is gemaakt". Dat kán alleen maar Doom zijn.

Doomba verbindt via het lan met de Roomba en haalt de slam-kaartgegevens op bij het robotje. Deze worden omgezet in een Doom-map; muren zijn muren, meubels worden platformen. Daarna kan de tool, kaarten eventueel combineren, een pwad-bestand genereren en deze vullen met alles wat maar Doom-ig is: wapens, munitie, explosieve tonnen en vijanden. Dit kan zelfs willekeurig gegenereerd worden voor wie gewoon snel aan de slag wil.

Als bonus heeft Rich met de opgedane kennis ook een tooltje genaamd Image to NoeRoomba gemaakt. Die maakt van 2d-afbeeldingen een Doom-map, hoewel hij wel waarschuwt dat deze niet bijzonder uitvoerig is getest.

"Ik hoop dat jullie wat plezier uit deze feature halen. Ik in ieder geval wel. Sommigen zullen zeggen dat dit nutteloos is, maar ik heb er vertrouwen in dat de Dark Lord deze mensen snel van de aardbodem veegt en ze in een dimensie met eeuwig hellevuur stopt."

Doom is vaker het onderwerp van .Geek-achtige taferelen. Zo heeft een modder lootboxes aan Doom toegevoegd, draait Doom op de Touch Bar van de MacBook Pro en, om de cirkel rond te maken, kan Doom zelfs draaien binnen Doom.