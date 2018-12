Nooit uitgebrachte NES-versie van SimCity verschijnt online

Begin 1991 kondigde Nintendo SimCity aan voor de NES en SNES. De versie voor de Super Nintendo kwam daadwerkelijk uit in april dat jaar, maar de NES-versie werd geschrapt. Nu is een prototype van de game uitgebreid geanalyseerd en online gezet.

De Video Game History Foundation heeft een uitgebreid artikel online gezet met details van SimCity voor de NES. Hoewel het spel nooit is uitgebracht, verscheen er vorig jaar een cartridge met een prototype van het spel op een beurs voor retrogames. De stichting die zich inzet voor het behoud van gamegeschiedenis kreeg de cartridge in handen en kon deze digitaliseren en analyseren.

Nintendo kondigde de NES-versie van SimCity in aan op de Winter Consumer Electronics Show in 1991 en toonde toen enkele screenshots. De belofte was dat de NES-versie dezelfde features zou hebben als de variant voor de SNES, de nieuwe 16bit-console van Nintendo die in dat jaar op de markt zou komen. SimCity-ontwerper Will Wright werkte samen met Shigeru Miyamoto, de bedenker van Mario en Zelda, om de game naar de Nintendo-consoles te porten.

Volgens het artikel van de Video Game History Foundation is het meest unieke aspect van de NES-versie de grote van de tiles om op te bouwen, die hebben afmetingen van 2x2 in plaats van 3x3 zoals bij de pc- en SNES-versies. In de vroege versie van de game zit ook een soundtrack van Soyo Oka, die ook verantwoordelijk was voor de soundtracks van Super Mario Kart en Pilotwings.

De digitale assests van de NES-versie van SimCity zijn online gezet op het Internet Archive. Deze omvatten onder andere de soundtrack als mp3 en een rom van de game, die gespeeld kan worden met emulators.