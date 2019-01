Techjournalist maakt arcade sticks voor de Virtual Boy-console

De Virtual Boy is wellicht de meest aparte console die Nintendo heeft uitgebracht. Hoewel het apparaat flopte, heeft de Virtual Boy door de jaren heen toch een fanbase gekregen. Een van die fans heeft zelfs twee arcade sticks ontworpen voor de console.

Techjournalist Benj Edwards, die onder andere voor The Atlantic en Ars Technica schrijft, ontwerpt en bouwt sinds 2016 arcade sticks voor oudere consoles. Nadat een goede vriend en collega van hem diverse Virtual Boys had gekocht, leek het Edwards leuk om een arcade stick te maken voor de console. Hij begon met het maken ervan mede door de obscuriteit van de Virtual Boy en het feit dat hij nog geen arcade stick had gemaakt voor een '3d-systeem', zegt Edwards tegen Kotaku. Hij heeft twee versies van de arcade stick gemaakt.

Het eerste ontwerp heet de BX-250, waarvan de positie van de knoppen overeen lijkt te komen met die van de Virtual Boy-controller. Edwards gebruikte defecte controllers als referentiekader voor de arcade sticks. Daarnaast was het nodig om de aansluiting van de kapotte Virtual Boy-controllers te gebruiken, omdat deze niet meer op grote schaal wordt geproduceerd. Edwards heeft het pcb zelf ontworpen, net als het uiterlijk van de randapparatuur.

Daarna kwam de BX-240. Hoewel deze versie van de arcade stick is ontworpen met het gebruik voor Hyper Fighter, de Virtual Boy-port van Street Fighter II, kan deze ook voor andere spellen ingezet worden. "Het heeft 'schouderknoppen' aan de achterkant, die hetzelfde werken als de triggerknoppen op de Virtual Boy-controller. De twee knoppen aan de voorkant zijn hetzelfde als die triggerknoppen, zodat je je duim kunt gebruiken voor het indrukken terwijl je Wario Land speelt met de A- en B-knop", legt Edwards uit.

De ontwerper is niet van plan om de arcade sticks op grote schaal te produceren, hooguit op aanvraag. Inmiddels heeft hij een 'handjevol bestellingen' binnen gekregen. Edwards heeft nog geen vaste richtprijs voor de BX-240 of voor de BX-250.