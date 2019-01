Geluksvogels spelen Mario Kart 8 Deluxe op scherm van een honkbalstadion

Net als die oprolbare tv van LG nog een bericht in de categorie 'waarschijnlijk kom ik hier niet voor in aanmerking': Mario Karten op het enorme scherm van een honkbalstadion. Toch hebben vrienden van de Kansas City Royals dat deze week kunnen doen.

Volgens De Kansas City Royals ging het om een liefdadigheidsactie. De directie van de Royals wil met de actie meer aandacht opwekken voor Royals Charities, een stichting die voornamelijk geld schenkt aan doelen in het kader van onderwijs en zorg voor kansarme kinderen, en kinderen met een beperking. Een kans om nogmaals in het stadion te gamen gaat volgens de Royals Charities dit jaar wellicht nogmaals onder de hamer.

Het scherm, dat onder andere dient als scorebord, is 25 meter breed en 32 meter hoog. Ten tijde van de installatie in 2008 was het het grootste hd-led-display ter wereld. De afmetingen zijn een beetje gek, maar het scherm is dan ook ten eerste een scorebord. De resolutie komt neer op 1440 bij 1800 pixels. Op een foto is te zien dat het beeld van Mario Kart wordt samengeperst om het passend te maken.

De mannen en vrouwen speelden Mario Kart 8 Deluxe op een Nintendo Switch. Om de afgunst net nog even wat groter te maken: de spelers zaten tijdens de game in de skybox van het stadion.