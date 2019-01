Tweakers Podcast #41 - Overal oled, buigbare telefoons en Googles witte mannetje

Deze week komt de Tweakers Podcast uit Las Vegas, waar we met een deel van de redactie aanwezig zijn om verslag te doen van de Consumer Electronics Show. We bespreken de trends en highlights van de eerste paar dagen.

De CES is altijd goed voor veel televisienieuws en dit jaar is geen uitzondering. Sim deelt zijn eerste indrukken van LG's oprolbare oled-tv, de vele 8k-tv's die op de CES te zien zijn en een wel heel bijzondere tv van het Chinese Hisense. Julian heeft de beurs afgestruind naar alles wat met laptops te maken heeft en kwam diverse laptops met oledschermen tegen.

Wout ging langs bij verschillende vr-fabrikanten en zag een aantal toffe technische vernieuwingen. Maar begint de tijd niet een beetje te dringen voor virtual reality? Verder hebben we het nog over de Google Assistant, die dit jaar in bijna elk product verwerkt lijkt te zijn.

De gebruikelijke podcastvideo komt wat later op YouTube dan normaal in verband met het trage internet op locatie.

00:20 Opening

02:24 Oprolbare oled-tv's en 8k-schermen

07:48 Oled komt nu eindelijk ook naar laptops

16:42 Googles witte mannetjes zijn overal op de CES

22:10 AMD kondigt een nieuwe videokaart aan

25:34 Een virtualrealitybril met levensecht beeld

35:34 Gamelaptops worden een stuk dunner en lichter

38:58 De FlexPai en het begin van buigbare smartphones

43:47 Hisense wint de innovatie-award

Hoe kan ik de Tweakers Podcast beluisteren?

Elke aflevering wordt hier op de site geplaatst als een .Geek en het overzicht van alle afleveringen vind je hier. Luister je liever zonder je pc of laptop, dan heb je de keuze uit een heleboel Podcast-apps voor je telefoon of tablet. Voor iOS is er natuurlijk Apple Podcasts, maar ook OverCast, iCatcher, PodCruncher en CastBox zijn populair. Op Android zijn AntennaPod, Podcast Addict en PocketCasts populaire apps. Voor Windows Phone kun je terecht bij de ingebouwde Podcasts-app, of bij GroverPro. Voor al die apps geldt dat je ons kunt vinden door binnen de app te zoeken op 'Tweakers Podcast' en je te abonneren. Datzelfde geldt ook voor Spotify. Tot slot kun je de afleveringen terugvinden op YouTube.