Door Sander van Voorst, maandag 13 februari 2017 10:12, 8 reacties • Feedback

Het Noord-Brabantse bedrijf Smart Robotics, dat robots uitleent aan verschillende organisaties, werkt samen met de overheid en universiteiten aan het opzetten van een 'robotacademie'. Tijdens de opleiding krijgen cursisten les in de omgang met robots op de werkvloer.

De cursus duurt drie dagen en is voornamelijk gericht op productiemedewerkers, omdat zij degenen zijn die in aanraking komen met robots, schrijft de NOS. Het is de bedoeling dat per jaar 30.000 personen deelnemen aan de cursus, die in de loop van dit jaar begint. Doel van de cursus is ook om werknemers gerust te stellen. "We willen de cursisten ook leren dat robots geen bedreiging hoeven te zijn, maar juist hun baan kunnen redden. Als je straks geen dozen meer hoeft te stapelen, heb je juist meer tijd om andere dingen te doen op de werkvloer", zegt Smart Robotics-medeoprichter Mark Menting tegen de NOS.

Het bedrijf Smart Robotics is in 2015 door Menting en drie anderen opgericht op de High Tech Campus in Eindhoven. Het levert robots aan andere bedrijven, waardoor het in feite de functie van uitzendbureau vervult. Het idee om het bedrijf op te richten kwam voort uit de achtergrond van Menting en zijn medeoprichters. Zo heeft Menting zelf een aantal uitzendbureaus in Eindhoven en werkte een andere oprichter als programmamanager robotica aan de TU Eindhoven.