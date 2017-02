Door Olaf van Miltenburg, maandag 13 februari 2017 10:24, 8 reacties • Feedback

LG's komende G6-smartphone krijgt een 32bit-quad-dac van het bedrijf ESS voor de audioverwerking. Daarmee volgt het high-end toestel, dat eind deze maand ge´ntroduceerd wordt door de Koreaanse fabrikant, de V20 van vorig jaar.

LG heeft de komst van de dac naar de nog onaangekondigde G6 op zijn Koreaanse site bevestigd. De V20 die LG vorig jaar september aankondigde, was de eerste smartphone met een 32bit-quad-dac. Daarbij ging het waarschijnlijk niet om vier dacs in één, hoewel de naam die suggestie wel wekt. Het is bijvoorbeeld waarschijnlijker dat de output van diverse sub-dacs, ofwel kanalen binnen de dac, wordt gecombineerd. In dat geval worden de vier outputkanalen bij elkaar gevoegd.

Aangezien ruis willekeurig is en zich dus in principe niet op hetzelfde moment op twee verschillende kanalen voordoet, leidt deze quad-dac-architectuur door de accumulatie tot minder dB aan ruis. ESS Audio en LG gaan echter niet specifiek in op de architectuur van deze of de nieuwe dac. De G6 lijkt namelijk niet dezelfde chip te krijgen als de V20: de ES9218. LG spreekt van een nieuwe dac. Deze moet minder ruis opleveren dan reguliere dacs en de chip zou de audioverwerking voor linker- en rechterkanalen kunnen verdelen over de vier dacs, wat volgens LG leidt tot een 'finetuning van de balans'.

Er komen steeds meer details naar buiten van de G6, het high-end toestel dat LG eind deze maand tijdens de MWC in Barcelona gaat onthullen. Geruchten spraken eerder over een smartphone met een 5,7"-scherm en een resolutie van 2880x1440 pixels, en dus met een opvallende beeldverhouding van 2:1. De smartphone zou van glas en metaal zijn gemaakt, en over een Snapdragon 821-soc van Qualcomm beschikken.