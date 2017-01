Door Sander van Voorst, vrijdag 20 januari 2017 18:43, 15 reacties • Feedback

Submitter: AnonymousWP

Er zijn nieuwe renders online verschenen waarop het mogelijk definitieve ontwerp van de nieuwe G6-smartphone van LG te zien is in een case van een derde partij. Het Zuid-Koreaanse bedrijf maakte onlangs bekend te telefoon op 26 februari aan te kondigen.

De renders zijn gepubliceerd door GSMArena en tonen een toestel met een dubbele camera. Het ontwerp komt sterk overeen met dat van eerdere renders, die eind december door smartphonelekker Evan Blass werden verspreid. Daarop zijn de dubbele camera's en de vingerafdruksensor op dezelfde plaatsen op de behuizing te zien als bij de huidige beelden.

LG maakte eerder al bekend dat een van zijn 'vlaggenschepen' over een ips-lcd met een resolutie van 2880x1440 pixels zal beschikken. Het scherm moet een beeldverhouding van 18:9, oftewel 2:1, hebben en een diagonaal van 5,7". De onlangs verstuurde uitnodiging voor het evenement op 26 februari toonde een omtrek van het toestel met dezelfde verhouding en ook de tekst hintte naar een breder scherm.

In veel gevallen zijn de verhoudingen van smartphoneschermen 16:9. In de uitnodiging was naast andere begrippen het woord waterproof opgenomen, waardoor de verwachting wordt geschept dat het G6-model waterdicht zal zijn. Eerder liet LG al weten dat het het halfmodulaire ontwerp van zijn G5-toestel niet bij de opvolger wil herhalen.