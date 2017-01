Door Sander van Voorst, donderdag 5 januari 2017 14:44, 25 reacties • Feedback

LG heeft bekendgemaakt dat het geen nadruk legt op een modulair ontwerp bij zijn aankomende G6-toestel. Daarmee zegt het bedrijf te reageren op feedback van consumenten, waaruit blijkt dat zij niet ge´nteresseerd zijn in modulaire telefoons.

Dit maakt de technisch directeur van LG Skott Ahn bekend in een interview met The Wall Street Journal. Hij zegt dat zijn bedrijf moeite had om consumenten ervan te overtuigen extra te betalen voor de Friends-modules van de G5, die het bedrijf introduceerde voor zijn meest recente V20-toestel. Dat toestel was niet modulair, maar het bedrijf beloofde door te gaan met het concept. Deze belofte lijkt het nu bij de G6 te breken, volgens Ahn ligt de nadruk meer op het uiterlijk en het gebruiksgemak van de smartphone.

Eind december waren al renders opgedoken van de G6 zonder een modulair ontwerp. Daarvoor claimde een Zuid-Koreaanse site al dat de telefoon geen gebruik zou maken van modules. De woordvoerder zegt tegen de krant dat het geen optie is om de smartphonetak van het bedrijf af te stoten. Daarmee reageert hij op de tegenvallende resultaten van deze bedrijfstak.

Hij voegt daaraan toe dat de G6 'zeer binnenkort' moet uitkomen, maar dat er nog geen definitieve verschijningsdatum is vastgelegd. De telefoon komt in eerste instantie uit in Europa, de VS en Zuid-Korea. Het toestel moet een vergelijkbare prijs als de G5 meekrijgen. Die kostte aanvankelijk zevenhonderd euro.

LG G5