Door Willem de Moor, donderdag 5 januari 2017 14:30, 45 reacties • Feedback

Western Digital heeft zijn eerste pcie-ssd voor de consumentenmarkt aangekondigd. Het gaat om een nvme-model voor het budgetsegment die het bedrijf de WD Black PCIe SSD heeft genoemd. Hij kan in twee capaciteiten geleverd worden.

De WD Black PCIe SSD kan met 256GB of 512GB geleverd worden en heeft in beide gevallen een pcie 3.0 x4-interface. De ssd's maken gebruik van de nvme-interface en hebben beide een maximale sequentiele leessnelheid tot 2050MB/s. De maximale schrijfsnelheid van de 512GB-versie bedraagt 800MB/s en die van de 256GB-variant is 700MB/s. Met welke componenten de ssd's gemaakt worden maakte Western Digital niet bekend, wel dat het om een budgetdrive gaat die iets duurder moet worden dan Intels nvme m.2-budgetssd, de 600p.

Verdere specificaties voor de Black-ssd spreken van random-read-prestaties van 170.000iops en 130.000iops of 134.000iops bij schrijven voor respectievelijk de 256GB- en 512GB-uitvoeringen. De ssd's hebben een garantie van vijf jaar of 80TB dan wel 160TB aan weggeschreven data. Ze zijn volgens WD relatief energiezuinig met een maximaal verbruik van 8,25W en een idle-verbruik van 5,5mW. Met een insteekkaart mag thermal throttling eigenlijk geen probleem zijn, maar desondanks claimt WD speciale algoritmes voor warmtebeheer in zijn firmware te hebben opgenomen die verminderde prestaties bij warm worden moeten voorkomen.