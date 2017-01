Door Sander van Voorst, donderdag 5 januari 2017 13:48, 25 reacties • Feedback

Western Digital-dochter Sandisk heeft een micro-sd-kaart aangekondigd die geoptimaliseerd is voor gebruik in smartphones. De Class 10 UHS I-kaart heeft een capaciteit van 256GB en haalt een leessnelheid van 95MB/s, waardoor apps snel op te starten moeten zijn.

Over de schrijfsnelheden zegt de fabrikant niets, anders dan dat deze uiteraard lager liggen dan de leessnelheden. Volgens de opgegeven specificaties moet de schrijfsnelheid in ieder geval hoger liggen dan 10MB/s. Volgens Sandisk is de Ultra-kaart het eerste exemplaar dat voldoet aan de eisen uit de 5.1-versie van de specificatie van de SD Association.

De organisatie voegde in november de zogenaamde App Performance Class, ook wel A1 genoemd, aan de specificatie toe. Deze moet aangeven of een sd-kaart geschikt is voor het draaien van Android-apps. De eisen zijn minimaal 1500 iops bij willekeurig lezen i/o en 500 iops bij schrijven.

Volgens de SD Association is de introductie van de App Performance Class voortgekomen uit de behoefte van de consument. Het is op Android en Windows Mobile mogelijk om apps op een sd-kaartje te installeren, maar door trage sd-kaartjes kunnen apps hierop minder vlot in het gebruik zijn dan wanneer ze op de interne opslag zijn geïnstalleerd. De Sandisk-kaart is vanaf deze maand wereldwijd verkrijgbaar voor een prijs van 199,95 euro.