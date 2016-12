Door Mark Hendrikman, maandag 26 december 2016 11:44, 11 reacties • Feedback

De website van Cyanogenmod is inmiddels offline gehaald. Hoewel get.cm, de website waar alle verschillende builds van Cyanogenmod gehost worden, nog wel bereikbaar is, zijn niet alle roms meer te downloaden en zal ook dit domein naar verwachting snel offline gaan.

De Cyanogenmod-crew maakt het offline halen van de site bekend op Twitter. Het volgt slechts een dag na de aankondiging dat de Lineage-fork de opvolger van Cyanogenmod moet worden. Het originele bericht van de Cyanogenmod-ontwikkelaars valt nu alleen nog maar op de cached webpagina te lezen. Op het moment van schrijven werkt de in Cyanogenmod ingebouwde Cyanogen Updater nog wel.

Hoewel get.cm momenteel ook nog bereikbaar is, maken gebruikers al wel melding van trage en niet werkende downloads. Naar verwachting zal deze situatie alleen maar verslechteren. Er staan al wel backups van de nieuwste snapshots op Archive.org en gebruikers op bijvoorbeeld Reddit zijn bezig met zo compleet mogelijke backups te maken van de database. Het is onduidelijk of alle verschillende builds veiliggesteld kunnen worden.

Het bedrijf Cyanogen maakte op 24 december bekend dat het uiterlijk per 31 december zou stoppen met zijn Android-uitgave Cyanogen OS, dat onder andere op de Oneplus One en de Zuk Z1 draait. Het bedrijf regelde zaken als hosting voor Cyanogenmod, de opensource-rom waar het bedrijf oorspronkelijk uit voortkwam. Cyanogen bestaat sinds enige jaren. De custom rom CyanogenMod kwam als eerste uit voor de T-Mobile G1 medio 2009.