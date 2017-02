Door Joris Jansen, maandag 6 februari 2017 14:28, 26 reacties • Feedback

Facebook gaat in Frankrijk samenwerken met een aantal grote nieuwsorganisaties om te voorkomen dat er nepnieuws wordt gepubliceerd op het sociale-mediaplatform. Het initiatief wordt gestart in aanloop naar de aankomende Franse presidentsverkiezingen in april en mei.

Facebook gaat volgens de Franse krant Le Monde samenwerken met acht media, waaronder Le Monde, AFP en Libération. Het gebruikte systeem geeft gebruikers van Facebook de mogelijkheid het te melden als een bericht onjuiste informatie bevat. De melding gaat naar een portaal waar de acht media toegang tot hebben. Als minstens twee van de deelnemende mediabedrijven bevestigen dat het om nepnieuws gaat, wordt het bericht als zodanig in Facebook gemarkeerd en worden gebruikers gewaarschuwd als ze het bericht willen delen. Het project gaat maandag beginnen, meldt Reuters.

Het initiatief in Frankrijk komt overeen met eerdere initiatieven die in de Verenigde Staten en Duitsland zijn gestart. Eind vorig jaar startte Facebook al met het terugdringen van nepnieuws in Amerika, nadat het platform veel kritiek te verduren kreeg over hoezeer 'fake news' dat op Facebook circuleerde, invloed heeft gehad op de uitkomst van de Amerikaanse presidentsverkiezingen.

Facebook gaat ook het systeem CrossCheck ondersteunen. Dit initiatief van First Draft News, dat mede wordt ondersteund door Google News Lab, is een project waarin zeventien Franse nieuwsmedia samenwerken om de verspreiding van nepnieuws tegen te gaan. Het werkt ook door middel van het lezerspubliek, dat kan melden als er nepnieuws wordt verspreid, waarna er actie op kan worden ondernomen. Daarnaast hebben Franse nieuwsmedia ook eigen initiatieven tegen nepnieuws georganiseerd, zoals Le Monde, dat een database heeft gecreëerd met meer dan zeshonderd websites die al onbetrouwbaar moeten worden bestempeld.

Een journalist van Le Monde, Jérôme Fenoglio, vertelt dat de krant in eerste instantie huiverig was om deel te nemen aan het project van Facebook, omdat het een te grote werkbelasting met zich mee zou brengen voor de factcheckers van de krant. Maar uiteindelijk besloot de krant toch mee te doen, omdat deze denkt dat de algoritmes van Facebook de verspreiding van nepnieuws mede helpen te beperken. Ook kan het algoritme worden aangepast op basis van nieuwe journalistieke inzichten ten aanzien van mogelijk nepnieuws, wat Fenoglio een interessante mogelijkheid vindt.